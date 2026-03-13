Trento, con l'Ospitaletto serve pazienza ed equilibrio

La squadra guidata da Tabbiani si prepara a tornare in campo per proseguire il proprio momento positivo. La formazione gialloblù sarà impegnata domani in trasferta contro l’Ospitaletto con l’obiettivo di dare continuità alla striscia di risultati che ha caratterizzato le ultime settimane: i trentini arrivano infatti alla sfida forti di dieci risultati utili consecutivi e con sei vittorie nelle ultime sette gare disputate. Il calcio d’inizio della partita, valida per il campionato di Serie C Sky Wifi, è in programma domani alle ore 17.30 allo Stadio Corioni di Ospitaletto. Al momento, in classifica, i gialloblù sono terzi con cinquantaquattro punti mentre l’Ospitaletto è quindicesimo con trentaquattro punti. Per la trentaduesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Corradi, Fiamozzi, Aucelli, Giannotti, Dalmonte e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Tommaso Ebone (2005); Stefano Fedele (2008); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni