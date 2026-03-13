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Serie C

Trento, con l'Ospitaletto serve pazienza ed equilibrio

La squadra guidata da Tabbiani si prepara a tornare in campo per proseguire il proprio momento positivo. La formazione gialloblù sarà impegnata domani in trasferta contro l’Ospitaletto con l’obiettivo di dare continuità alla striscia di risultati che ha caratterizzato le ultime settimane: i trentini arrivano infatti alla sfida forti di dieci risultati utili consecutivi e con sei vittorie nelle ultime sette gare disputate. Il calcio d’inizio della partita, valida per il campionato di Serie C Sky Wifi, è in programma domani alle ore 17.30 allo Stadio Corioni di Ospitaletto. Al momento, in classifica, i gialloblù sono terzi con cinquantaquattro punti mentre l’Ospitaletto è quindicesimo con trentaquattro punti. Per la trentaduesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Corradi, Fiamozzi, Aucelli, Giannotti, Dalmonte e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Tommaso Ebone (2005); Stefano Fedele (2008); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza7531
Union Brescia5731
Trento5431
Lecco5331
Renate5231
Cittadella5031
Alcione Milano4931
Inter Under 234231
Lumezzane4131
Novara4031
Albinoleffe4031
Giana Erminio3931
Pro Vercelli3831
Dolomiti Bellunesi3531
Ospitaletto3431
Arzignano3431
Pergolettese3331
Virtus Verona2131
Pro Patria1931
Triestina531

Notizie

Foto e video

Trento - Virtus Verona 1-0
L.R. Vicenza - Trento 2-3
Trento - Lumezzane 1-1
Pro Vercelli-Trento 1-3
Trento - Pro Patria 2-0
Arzignano-Trento 0-2
Pergolettese - Trento 1-2
Trento - Lecco 1-1