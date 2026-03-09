La ViPo consolida il secondo posto, Arco ammalato di "pareggite"

Sono serviti venti turni per vedere le prime due forze della classe separate in modo così consistente dalle altre concorrenti. Con il successo nell’anticipo di sabato sera, la ViPo Trento ha infatti consolidato il secondo posto ai danni del MolvenoSpor, costretto a restare a secco per due gare consecutive (compreso il recupero di mercoledì) e ritrovatosi in terza posizione, a sei lunghezze di distanza dagli azulgrana.

Il già consolidato testa a testa al vertice tra le assolute favorite (Anaune e ViPo), che prosegue da inizio campionato, diviene manifesto come mai prima d’ora sul piano della classifica (era successo qualcosa di simile dopo la 13esima giornata, con il vantaggio di 5 punti accumulato sulla Rotaliana dalle due favorite, allora prime a pari merito), dato lo scarto di due successi a rassicurare gli uomini di Manica, che paiono aver – almeno momentaneamente – sbaragliato la propria concorrenza.

Conservare il margine di vantaggio accumulato sulle inseguitrici, però, come si è più volte potuto notare quest’anno (a partire proprio dalla capolista), non sarà affatto scontato, come si può evincere dall’esigua porzione di classifica in cui giacciono addossate nell’arco di soli sei punti le cinque squadre sottostanti ai collinari di Gabbiolo. Filippo Bortolotti ha segnato il gol dell'1 a 0 contro il MolvenoSpor

Non ha voluto essere da meno e ha emulato i propri aguzzini l’apripista Anaune, che ha travolto anch’essa il Borgo con un netto 3 a 0, estendendo ancora la propria imbattibilità tra le mura di casa.

“Non c’è due senza tre”, si dice; e ai tris calati dalle due prime candidate si aggiunge quello del Calisio, con cui a Martignano i grigiorossi hanno reciso la catena di precedenti in loro sfavore nella stracittadina con l’Aquila Trento, uscita sconfitta per la prima volta dopo anni da uno scontro con i collinari.

Ai tre successi afferrati con tre triplette seguono poi altrettanti pareggi per 1 a 1, poco utili ai fini della classifica delle rispettive squadre. A partire da quello stipulato nel match salvezza tra Altavalsugana e Avio, occasione persa da entrambe per migliorare in modo immediato e consistente la propria situazione; così come per Nago Torbole e Athesis, adiacenti in graduatoria e ancora impantanate poco sopra la zona retrocessione. A Nave San Rocco, quarto pareggio per 1 a 1 per l’Arco nel girone di ritorno, che dopo l’invidiabile filotto di vittorie dell’ultima parte del girone di andata sembra essersi ora assuefatto al segno X, ancora alla ricerca dei primi 3 punti dopo il giro di boa. Ben Tourè, a segno per il Dro Cavedine

Volta definitivamente pagina la Rotaliana, dopo le quattro sconfitte incassate a cavallo della sosta invernale, e riapre una serie verde di vittorie infliggendo all’Alense il terzo ko del girone di ritorno. La Settaurense, infine, viene superata per la seconda volta in stagione tra le mura del Grilli, ad opera del Dro Cavedine (che già l’aveva battuta nella partita di andata, e quindi unica squadra finora ad avere avuto la meglio in entrambi gli scontri con i biancoverdi), agganciata così al quarto posto proprio dai biancocelesti di Mezzolombardo.

