Il Primiero stacca il Val di Cembra, Sacco vittoria roboante

Girone A

Condinese sempre in vetta, ma Sacco e Pieve di Bono volano

La Condinese mantiene saldamente il comando della classifica. La capolista supera 2-0 il Calcio Bleggio e conserva un vantaggio di otto punti sul Sacco San Giorgio, che però continua a macinare gioco e risultati. Proprio il Sacco San Giorgio è la squadra più in forma del girone. Travolgente 5-0 sull’Aldeno con una straordinaria tripletta di Rigotti. I numeri del ritorno parlano chiaro. Quattro vittorie in quattro partite, 15 gol segnati e nessuno subito. Stesso percorso perfetto anche per il Pieve di Bono, che centra il quarto successo consecutivo battendo 2-0 il Sopramonte. Protagonista ancora Bonomini, autore di una doppietta e capocannoniere del campionato.

Resta al terzo posto il Pinzolo Valrendena, che supera di misura l’Alta Giudicarie e continua a difendere la propria posizione sul podio. Vittoria netta invece per il Riva del Garda, che rifila un secco 3-0 all’Invicta Duomo. Importante successo esterno per il Tione, che espugna il campo del Toblino per 2-1 conquistando tre punti pesanti. Frena invece il Marco, fermato sull’1-1 dalla Ledrense.

In coda, prova a riaccendere le speranze salvezza il Gardolo, che supera 1-0 il Castelsangiorgio e prova a credere in una rimonta che avrebbe del clamoroso.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

Girone B

Primiero al fotofinish, per la vetta è una battaglia

Il big match di giornata sorride al Primiero, che conquista una vittoria pesantissima sul campo del Val di Cembra grazie al gol decisivo di Orsolin al 94’. Tre punti che permettono al Primiero di restare in testa con 39 punti. Alle spalle non molla il Pergine, che travolge 4-1 il Predaia e si prende il secondo posto in solitaria a quota 37. Continua a correre anche la Bassa Anaunia, vittoriosa 3-0 sul campo del fanalino di coda Pinè. La classifica racconta di una lotta serratissima: Primiero 39, Pergine 37, Bassa Anaunia 36 e Val di Cembra 34. Quattro squadre in appena cinque punti che promettono un finale di stagione incandescente.

Subito dietro prova a restare agganciato il Fiemme, che supera 2-1 l’Ortigaralefre. Successo importante anche per la Vigolana, che batte 3-1 l’Alta Anaunia. Non vanno oltre il pareggio invece i TNT Monte Peller, fermati sul 2-2, mentre il Fassa conquista una vittoria per 2-0 sull’Audace. Pari spettacolare, infine, tra Porfido Albiano e Telve, che chiudono sul 2-2.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B