calcio.sportrentino.it
SporTrentino.it
Serie C

Il Trento mira alla Virtus Verona, obiettivo i 3 punti

Dopo il successo per 3-2 sul campo del Vicenza, il Trento torna al Briamasco per affrontare la Virtus Verona. I gialloblù, reduci da un periodo positivo e intenzionati a dare continuità alle ultime prestazioni, scenderanno in campo domani pomeriggio davanti al proprio pubblico. Il fischio d’inizio della sfida, valida per la trentunesima giornata di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono terzi con 51 punti mentre i veneti sono diciottesimi con 21 punti. Per la trentunesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Fiamozzi, Dalmonte, Mehic e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,234 sec.

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza7230
Union Brescia5630
Trento5130
Renate5130
Lecco5030
Alcione Milano4830
Cittadella4730
Inter Under 234230
Lumezzane4030
Novara3930
Giana Erminio3930
Pro Vercelli3830
Albinoleffe3730
Ospitaletto3430
Arzignano3430
Pergolettese3230
Dolomiti Bellunesi3230
Virtus Verona2130
Pro Patria1830
Triestina430

Notizie

Foto e video

L.R. Vicenza - Trento 2-3
Trento - Lumezzane 1-1
Pro Vercelli-Trento 1-3
Trento - Pro Patria 2-0
Arzignano-Trento 0-2
Pergolettese - Trento 1-2
Trento - Lecco 1-1
AlbinoLeffe - Trento 1-2