Il Trento mira alla Virtus Verona, obiettivo i 3 punti

Dopo il successo per 3-2 sul campo del Vicenza, il Trento torna al Briamasco per affrontare la Virtus Verona. I gialloblù, reduci da un periodo positivo e intenzionati a dare continuità alle ultime prestazioni, scenderanno in campo domani pomeriggio davanti al proprio pubblico. Il fischio d’inizio della sfida, valida per la trentunesima giornata di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono terzi con 51 punti mentre i veneti sono diciottesimi con 21 punti. Per la trentunesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Fiamozzi, Dalmonte, Mehic e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

