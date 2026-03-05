Recupero: il Calisio stoppa il Molveno di corto muso

L'undici di Laratta si impone 1-0 col gol di Filippi

Si interrompe dopo sei turni la serie positiva del Molveno terzo della fila, caduto ieri sera sul campo amico per mano del Calisio. Nel recupero del diciottesimo turno, non disputato lo scorso 22 febbraio per neve, la formazione di Mariotti è stata battuta col minimo scarto da un Calisio pimpante e ben organizzato malgrado le numerose assenze. Decisivo il gol di Nicola Filippi che al 37' del primo tempo ha trafitto Folgheraiter al termine di una azione in velocità. Inutile la reazione dei padroni di casa che hanno faticato a creare occasioni ed a metà del secondo tempo sono rimasti in dieci per l'espulsione di Lorenzo Nicolussi, Nel finale sono stati anzi gli ospiti ha sprecare l'occasione del raddoppio con Jacopo Zeni che si è fatto parare un calcio di rigore da Folgheraiter.

Con questo successo il Calisio sale al settimo posto raggiungendo Arco e Alense a quota 28 punti mentre il Molveno resta fermo a 37 punti sul terzo gradino del podio a tre lunghezze dalla Vipo Trento contro cui giocherà sabato prossimo a Gabbiolo alle 18 nell'anticipo della quinta giornata.