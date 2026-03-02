Per il Südtirol turno infrasettimanale sul campo della Reggiana

Impegno infrasettimanale per il Südtirol, atteso martedì sera a Reggio Emilia nell’ambito della quarta settimana “inglese” del campionato di Serie B. I biancorossi scenderanno in campo alle ore 20.00, al Mapei Stadium - Città del Tricolore, per affrontare la gara valida per la nona giornata del girone di ritorno.

A soli tre giorni dal prezioso pareggio interno con la capolista Venezia, frutto di una prestazione maiuscola, la formazione di mister Fabrizio Castori è chiamata ad un nuovo banco di prova, questa volta lontano dal “Druso”. Contro la squadra lagunare, reduce da dieci vittorie nelle precedenti undici partite, ha offerto una prestazione solida e convincente, conquistando un punto meritato. Da sottolineare il ritorno tra i pali e il debutto in biancorosso di Alessio Cragno, al rientro dopo la rottura del tendine d’Achille dello scorso giugno. Dopo 27 giornate, il Südtirol occupa il nono posto in classifica con 34 punti.

Restano indisponibili per la trasferta di Reggio Emilia Pietrangeli, Veseli e Odogwu.

Gli avversari

La Reggiana attraversa il miglior momento della stagione. Dall’8 febbraio, data dell’insediamento in panchina di Lorenzo Rubinacci, i granata sono imbattuti. Il tecnico 57enne, già vice di Alessandro Nesta a Reggio Emilia nella stagione 2023-2024, ha colto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro uscite.

Dopo il successo interno sul Mantova, sono arrivati i pareggi contro Empoli e Avellino, prima dell’1-0 esterno maturato sabato scorso sul campo dello Spezia. Con 29 punti, la Reggiana occupa attualmente il quattordicesimo posto in graduatoria.

Sul piano tattico, Rubinacci ha finora prediletto il modulo 3-5-2. Contro il Südtirol il tecnico dovrà rinunciare all’attaccante Girma, fermato per cumulo di ammonizioni. Rientra invece il centrocampista Charlys, che ha scontato la squalifica per lo stesso motivo e sarà nuovamente a disposizione.

Il giocatore di maggiore incisività nel reparto offensivo della Reggiana è Manolo Portanova, 25enne centrocampista, che in passato ha già trovato due volte la rete contro il Südtirol e che in stagione ha raggiunto sei marcature complessive.

Particolare attenzione anche ad Andrija Novakovich (29), autore di una doppietta contro i bolzanini nella stagione 2023-2024 con la maglia del Lecco e protagonista nell’ultimo turno con la rete decisiva sul campo dello Spezia. L’attaccante statunitense ha finora realizzato quattro gol in campionato.

Sfida dal sapore particolare per Matteo Rover: l’esterno offensivo di scuola Inter, 27 anni, protagonista in biancorosso dal 2019 al 2025, ritrova il suo passato dopo aver contribuito in maniera significativa alla crescita del club altoatesino. Nel sistema di gioco della Reggiana agisce prevalentemente da esterno destro a tutta fascia e ha già messo a referto un gol e due assist.