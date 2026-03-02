L'Arco frena anche l'Anaune, il Borgo ingrana e risale la china

L’Arco si imbatte nel terzo pareggio per 1 a 1 nelle prime quattro gare del girone di ritorno e, dopo aver già frenato in questo modo la ViPo in via Pomerio due domeniche fa, nella diciannovesima giornata di campionato si ripete e impone il medesimo punteggio anche alla capolista. Altro brusco rallentamento dunque per i nonesi, il cui margine di vantaggio appena cumulato sulla ViPo torna nuovamente ad assottigliarsi a tre sole lunghezze. Gli azulgrana di Stefano Manica centrano invece la dodicesima vittoria stagionale, agguantata con un largo 4 a 0 su campo del Dro Cavedine (punteggio più netto mai registrato quest’anno dai collinari in proprio favore), inconsueto rispetto ai molteplici successi di misura a cui ormai ha fatto l’abitudine.

A spiccare particolarmente tra le quattro rimanenti vittorie di giornata, poi, quella altrettanto perentoria ottenuta dal Borgo sulla Setturense, propiziata dalla tripletta dell’incontenibile Eccel. Continua così imperterrita la risalita dei giallorossi di Ennio Floriani, rinsaviti nel girone di ritorno, in cui hanno messo in cascina già la bellezza di nove punti, ossigeno puro per come si erano messe le cose prima della sosta invernale. Mattia Schneider protegge palla contro l'Anaune

Tornato nel teatro del Don Santo Goio dopo poco più di tre mesi dall’ultima volta (lo scorso 30 novembre contro l’Aquila Trento), il MolvenoSpor strappa altri 3 punti all’Altavalsugana, con la compattezza e il cinismo che gli sono soliti, come testimoniano gli otto successi (sugli undici totali) conseguiti con un solo gol di scarto sugli avversari. Si tratta del sesto risultato utile consecutivo per i lacustri, che al momento detengono la striscia di imbattibilità all’attivo più lunga tra tutte le concorrenti, con la gara arretrata con il Calisio ancora da recuperare, mercoledì sera a Molveno.

Per i grigiorossi di Martignano solamente un punto ieri in casa dell’Avio, imbattuto ormai da tre giornate, come mai era ancora capitato in questa stagione; mentre al Talamo l’Aquila Trento ha piegato il sempre più compromesso Nago Torbole e riscosso la terza vittoria successiva al giro di boa. Scivolati in quint’ultima posizione, i biancocelesti di Stefano Weidling incassano dunque l’ottava sconfitta e, a meno di un repentino cambio di rotta, rischiano di farsi risucchiare in acque sempre più torbide. Soltanto sei lunghezze li separano infatti ora dall’Athesis, spartitosi con l’Alense la posta in palio del primo derby di giornata. L’altro, andato in scena a Nave San Rocco e decisamente meno equilibrato, è terminato con un secco tris calato dalla Rotaliana alla Garibaldina. Gli uomini di Luca Celia si ridestano così dal loro momento no e ritrovano la vittoria dopo tre partite, scacciando i fantasmi di un inizio di ritorno che iniziava a rievocare ricordi tutt’altro che piacevoli risalenti esattamente a un anno fa.

