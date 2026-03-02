Il Trento va a far visita alla capolista Vicenza

È già tempo di tornare in campo. Dopo l’impegno casalingo contro il Lumezzane, che ha allungato ad otto la striscia di risultati utili consecutivi, la squadra di Tabbiani si prepara ad affrontare in trasferta la capolista Vicenza. Il fischio d’inizio della partita contro i veneti, valida per il trentesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani allo Stadio Menti, è fissato per le ore 20.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quarti con quarantotto punti mentre il Vicenza è primo con settantadue punti. Per la trentesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara: Fiamozzi, Mehic, Giannotti, Dalmonte e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Tommaso Ebone (2005); Stefano Fedele (2008); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate alla vigilia della gara di Serie C Sky Wifi contro il L.R. Vicenza: «Abbiamo rivisto la partita e contro il Lumezzane non siamo stati molto brillanti: abbiamo affrontato una squadra con una buona gamba e noi ne avevamo un po’ meno rispetto al solito. In una gara in cui è mancata un po’ di brillantezza, però, i ragazzi sono stati bravi a rimanere sempre dentro la partita riuscendo comunque ad ottenere un buon risultato. Nel complesso potevamo fare qualcosa in più, ma va dato merito anche agli avversari che sono stati bravi a metterci in difficoltà. Contro il Vicenza ci aspetta sicuramente una partita complicata: loro sono forti e stanno giocando un ottimo calcio. Ma noi andremo lì per fare di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Nessuno parte già battuto: dovremo arrivare a domani con l’obiettivo di raccogliere qualcosa, cercando sempre di mettere in difficoltà l’avversario. In questo periodo tutte le squadre di Serie C stanno giocando molto ed è stato impegnativo per tutti: domani, dove possibile, cerchiamo di centellinare qualcuno per non disperdere troppe energie, anche perché sabato giocheremo di nuovo al Briamasco contro la Virtus Verona e sarà un'altra partita importante».