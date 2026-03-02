In Prima frenano le squadre di testa

Girone A

La Condinese frena, il Sacco San Giorgio accorcia. Poker del Toblino

La capolista Condinese inciampa ad Aldeno e colleziona il secondo pareggio stagionale. Finisce 1-1 contro l’Aldeno, ma il vantaggio in classifica resta rassicurante (+8). A sbloccare sono i canarini con Lorenzi, ma a quattro minuti dal termine Kyie firma il pari che gela la prima della classe.

Ne approfitta il Sacco San Giorgio, che espugna il campo del Castelsangiorgio per 1-0 grazie al sigillo di Deimichei e consolida il secondo posto.

Resta terzo il Pinzolo Valrendena, travolto nell'anticipo di sabato 4-0 dal Toblino, che con questa vittoria sale a metà classifica. Protagonista Benedetti con una doppietta, a completare il tabellino le reti di Gjevori e Odorizzi. Sale anche il Marco, vittorioso 2-1 sull’Alta Giudicarie, mentre in fondo alla graduatoria spettacolo e rimonte. Il Gardolo parte forte con Terzan e Bruognolo, ma il Tione ribalta tutto e si impone 4-2 grazie alle reti di Artini (doppietta) e ai gol di Filkoski e Rivani. Vittoria importante anche per il Pieve di Bono, che supera 2-0 la Ledrense. Pirotecnico 3-3 infine tra Calcio Bleggio e Riva del Garda.

RISULTATI E CLASSIFICA DEL GIRONE A

Girone B

Colpo del Pergine in casa del Primiero. È bagarre per la vetta

Colpo di scena nel Girone B. Il Primiero cade 1-0 all’ultimo respiro, punito al 92’ da una punizione di Dallapiccola. A sorridere è il Pergine, in grande crescita e ora a -2 dalla vetta. Aggancia la zona altissima anche il Val di Cembra, che espugna il campo dell’Alta Anaunia per 3-1. Doppietta di Brugnara e rete di Addi per un successo pesante. Cade la Bassa Anaunia che, ora a -3, non approfitta della caduta dei primierotti per agguantare la vetta e addirittura si fa scavalcare da due formazioni. Questo per colpa del 3-1 del Porfido Albiano firmato Veneri, Stolf e Sulejmani. Successo interno per il Telve, che in una gara intensa supera 3-2 il Fiemme. L’Audace cala il poker sulla Vigolana trascinata dalla doppietta di Nonaj. Arriva il primo squillo del fanalino di coda Pinè, che espugna 2-1 il campo del Predaia. Continua invece il momento difficile dell’Azzurra, sconfitta 2-1 dal Fassa.

RISULTATI E CLASSIFICA DEL GIRONE B