MolvenoSpor - Calisio si recupererà mercoledì prossimo

Annunciati nell’odierno comunicato della figc trentina il giorno e la data del recupero di MolvenoSpor – Calisio, una delle due gare (insieme a Altavalsugana – Dro Cavedine, di cui già definiti precedentemente giorno, luogo e ora: mercoledì 11 marzo, ore 20:30, Ischia) rimandate nel diciottesimo turno di Promozione causa impraticabilità del campo. Il match sarà dunque recuperato la sera di mercoledì 4 marzo, alle 20:30 a Molveno.

Come già comunicato nello scorso weekend, invece, per quanto riguarda l’incontro rinviato per lo stesso motivo in Prima Categoria, Ledrense – Invicta Duomo sarà recuperata il 25 marzo alle 20:30 a Locca di Concei.

Roncegno – Cornacci, di Seconda Categoria, posticipata infine il mese ancora successivo, il 4 aprile, ore 20:30 a Roncegno.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC TRENTINA