calcio.sportrentino.it
SporTrentino.it
Promozione

MolvenoSpor - Calisio si recupererà mercoledì prossimo

Annunciati nell’odierno comunicato della figc trentina il giorno e la data del recupero di MolvenoSpor – Calisio, una delle due gare (insieme a Altavalsugana – Dro Cavedine, di cui già definiti precedentemente giorno, luogo e ora: mercoledì 11 marzo, ore 20:30, Ischia) rimandate nel diciottesimo turno di Promozione causa impraticabilità del campo. Il match sarà dunque recuperato la sera di mercoledì 4 marzo, alle 20:30 a Molveno.

Come già comunicato nello scorso weekend, invece, per quanto riguarda l’incontro rinviato per lo stesso motivo in Prima Categoria, Ledrense – Invicta Duomo sarà recuperata il 25 marzo alle 20:30 a Locca di Concei.
Roncegno – Cornacci, di Seconda Categoria, posticipata infine il mese ancora successivo, il 4 aprile, ore 20:30 a Roncegno.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC TRENTINA

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,234 sec.

Classifica

Promozione: Girone trentino
SquadraPG
Anaune Valle di Non4218
Vipo Trento3718
Settaurense 19343518
Molvenospor3417
Rotaliana2918
Aquila Trento2918
Arco 18952718
Alense2718
Calisio Calcio2417
Dro Cavedine2217
Nago Torbole2118
Borgo1918
Athesis Calcio1418
Garibaldina1418
Avio Calcio1318
Altavalsugana517

Notizie

Foto e video

Pro Vercelli-Trento 1-3
Trento - Pro Patria 2-0
Arzignano-Trento 0-2
Pergolettese - Trento 1-2
Trento - Lecco 1-1
AlbinoLeffe - Trento 1-2
Trento - Novara 1-1
Union Brescia - Trento 2-1