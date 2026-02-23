In cima tutto secondo i piani, Nago e Rotaliana col freno tirato

Due pareggi e quattro vittorie nelle sei partite andate in scena nel weekend per il diciottesimo turno di Promozione. Non hanno tradito le aspettative Anaune e ViPo, trionfanti entrambe nella stessa giornata come non accadeva dallo scorso 16 novembre. La capolista ha saputo reagire con carattere al vantaggio improvviso della Garibaldina e conquistare il tredicesimo successo stagionale, mentre gli azulgrana di Stefano Manica hanno messo a referto il settimo successo in campionato per 1 a 0, non senza difficoltà, contro il Borgo, confermatosi – nonostante il risultato – squadra ostica e in ottima salute.

Nell’attesa del recupero di MolvenoSpor – Calisio (a data ancora da destinarsi), la Settaurense si gode il terzo posto in solitaria alle spalle dei collinari di Gabbiolo, conquistato grazie alla rete di Bombardelli, valsa la piena posta in palio contro l’Arco. I biancoverdi ribadiscono dunque per l’ennesima volta la prolifica legge del Grilli, che li ha visti aggiudicarsi ben sette dei nove incontri disputati a Storo, annoverando tra le vittime in questione anche le due assolute favorite alla vittoria del titolo (Anaune e ViPo, unica squadra riuscita a batterle entrambe).

Non vige assolutamente la stessa tradizione invece in casa Nago Torbole, che alla Mala ha prelevato i 3 punti solamente in tre occasioni, sui dieci incontri ivi tenutisi in totale, tra cui il pareggio stipulato con l’Avio nell’anticipo di sabato sera. L’undici di Stefano Weidling rimanda così ancora l’appuntamento con la vittoria, riscossa una sola volta nelle ultime nove gare, nell’ultimo turno di andata contro il Borgo. Punti che invece fanno sempre comodo agli aviensi, che lentamente si affacciano alla linea spartiacque della retrocessione, a un solo punto da Garibaldina e Athesis.

Proprio i rossoblù di Volano hanno differito ulteriormente la ripartenza della Rotaliana, che dopo la sosta invernale, come accaduto anche l’anno scorso, sta riscontrando non pochi problemi a rimettersi in moto. I due ko consecutivi nelle due precedenti giornate e il pareggio di ieri iniziano infatti a incidere in maniera cospicua sul bottino totale dei biancocelesti, che ora si ritrovano a tredici lunghezze di distanza dalla vetta, e a sei dal gradino più basso del podio.

Sorride dopo due giornate a secco, invece, l’Alense di Debiasi, che ritrova il successo contro l’Aquila Trento riscattando al Mutinelli il 3 a 0 rionale dell’andata. Per Casagrande e compagni, una sconfitta che interrompe l’ottimo periodo, valso una serie positiva da 9 punti conquistati in tre gare e l’attuale sesto posto a pari merito con la Rotaliana.

