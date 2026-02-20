Ci sono Borgo e Calisio sulla strada di ViPo e MolvenoSpor

Nessun fatidico scontro diretto nell’imminente, diciottesima giornata di Promozione. Solamente tra Settaurense e Arco – divise pur sempre da cinque lunghezze in classifica, così come Alense e Aquila Trento – l’esito della gara potrebbe determinare in modo significativo il rapporto in graduatoria tra le formazioni rivali. Per quanto riguarda i sei rimanenti appuntamenti, invece, si sfideranno tra loro tutte formazioni appartenenti a fasce diverse della lista.

A partire dalla capolista Anaune, occupata a Cles con la Garibaldina, il cui unico scopo sarà quello di non vanificare nuovamente il margine di vantaggio incrementato domenica scorsa su ViPo e MolvenoSpor, impegnate anch’esse in casa contro Borgo e Calisio. Al momento, il cliente peggiore tra i tre sembra essere, quantomeno sulla carta, quello degli azulgrana, visto che i giallorossi di Ennio Floriani, rinsaviti, provengono da due vittorie consecutive, ottenute con cinque reti segnate e una sola incassata. In più, all’andata, erano stati proprio i valsuganotti a causare la prima frenata stagionale agli uomini di Manica, fermandoli sul risultato di 2 a 2.

Brutti ricordi riemergono all’orizzonte anche per i lacustri di Mariotti, perché il 14 settembre scorso, a Martignano, i grigiorossi di Laratta avevano guadagnato la testa della classifica travolgendo proprio Tessaro e compagni con un netto 4 a 1. Da lì ad ora, però, molte cose sono cambiate, e i percorsi delle due compagini si sono invertiti, con i rossazzurri insediatisi nei quartieri alti della graduatoria e i collinari stanziati invece nella sua metà. Loris Salvaterra pressato da Matteo Pecoraro

Sarà un esame importante anche per l’Avio, che dopo il successo strappato nel derby all’Alense proverà a dire la sua sul campo di una squadra attualmente non in stato di grazia, il Nago Torbole, che ha raccolto un solo punto nella seconda porzione di torneo. Fino ad ora, però, i lagarini sono usciti a mani vuote da ogni singola partita giocata in trasferta.

Soltanto una volta, invece, ha potuto esultare lontano da Calliano l’Athesis di Franco (5 ottobre contro il Calisio), che domenica sbarcherà al De Varda dalla Rotaliana. Sarà la quarta gara consecutiva disputata dall’undici di Luca Celia tra le proprie mura amiche, che non hanno però portato loro molta fortuna ultimamente, date le due sconfitte da cui i biancocelesti provengono.

Trovata la continuità che le era precedentemente mancata, l’Aquila Trento sarà un brutto cliente per l’Alense, il cui stato di forma non è dei migliori. Riemergono per Moscatelli e compagni i fantasmi del 3 a 0 dell’andata, in cui i rionali avevano inflitto ai lagarini il primo ko stagionale e ipotecato invece i primi punti del loro campionato.

Chissà infine se il Dro Cavedine riproporrà la solita sequenza di risultati che colleziona da sette giornate a questa parte, frutto della continua alternanza di una sconfitta e una vittoria. Sfortunatamente per l’Altavalsugana, domenica scorsa i gialloverdi sono restati a mani vuote, ma questo non impedirà ai gialloneri di tentare per l’ennesima volta di conquistare i primi tre punti della loro stagione.

Le terne arbitrali:

ALENSE – AQUILA TRENTO: D'Affronto di Trento (Mozzi e Cirillo di Rovereto)

ALTAVALSUGANA – DRO CAVEDINE: Giovanni Pili di Trento (Giovannini di Rovereto e Deda di Trento)

ANAUNE – GARIBALDINA: Gallini di Bolzano (Picca e Losso di Merano)

MOLVENOSPOR – CALISIO: Cerolini di Trento (Amistadi di Arco Riva e Bolognani di Rovereto)

NAGO TORBOLE – AVIO: Armellini di Arco Riva (Ravanelli di Trento e Braus di Arco Riva)

ROTALIANA – ATHESIS: Leonardi di Arco Riva (Tonon di Trento e Azam di Arco Riva)

SETTAURESNE – ARCO: Mulachiè di Bolzano (Kofler e Kebe di Bolzano)

VIPO TRENTO – BORGO: Yassam di Arco Riva (Carpentari di Trento e Baccini di Arco Riva)