Cinque giornate di squalifica a Combatti del Pinè

Appena ricominciato il campionato di Prima Categoria, spuntano già i primi aspri provvedimenti adottati dal giudice sportivo nella divisione, di cui, su tutti, la squalifica da cinque giornate imposta a Combatti del Pinè. Seguono a ruota numerose altre sanzioni nella stessa categoria, mentre in Eccellenza saranno undici gli assenti forzati nel prossimo turno, e in Promozione dodici.

Eccellenza: Rovereto privato di Salvaterra e Scremin

Nel prossimo, delicato match con il Brixen (senza Fabian Menghin), il Rovereto non potrà contare su Yuri Salvaterra e Nicola Scremin, squalificati per recidività in ammonizione, così come: Simone Buccella (Lavis), Nicola Battisti (Levico Terme), Andrea Belcastro (Mori), Noah Gietl (Valle Aurina), Aron Bajrami (Bozner), Esteb Gentini (Gherdeina) e Julian Bacher e Alexander Nischler (Parcines).

Promozione: MolvenoSpor senza Donini e Stenico a Martignano

Costretto a due giornate di stop Armando Dauti (Rotaliana), mentre si limiteranno a saltare il prossimo, diciottesimo turno: Christian Mosaner (Altavalsugana), Giovanni Comini (Anaune), Karim Issaka (Avio), Massimiliano Valduga (Borgo), Giovanni De Nunzio (Calisio) e Lorenzo Carpi (Garibaldina), espulsi sul campo nello scorso weekend. Per somma di cartellini gialli, invece, Athesis e MolvenoSpor, contro Rotaliana e Calisio, dovranno rispettivamente fare a meno di Haris Pestek e Samuel Uez, da una parte, e di Martino Donini e Mattia Stenico dall’altra. Infine, per lo stesso motivo, fermo ai box domenica anche Matteo Mezzi della Settaurense.

Prima categoria: quindici squalifiche totali

Addirittura cinque le gare di squalifica comminate a Josè Pio Combatti (Pinè), il quale, nel corso del match di domenica scorsa contro il Val Di Cembra, «al minuto 27 del secondo tempo - come riporta il comunicato del Giudice - colpiva con un pugno in faccia il giocatore avversario; la condotta si pone in contrasto con l'art. 38, secondo periodo, del CGS».

Un fermo di due giornate, poi, a Lorenzo Armani (Alta Giudicarie) e Massimiliano Iob (Bassa Anaunia), mentre, tra recidività in ammonizione ed espulsione diretta dal campo, assenti forzatati esclusivamente nel prossimo turno: Enrico Callovini e Christian Stefani (Alta Anaunia), Samuele Chini e Luca Zadra (Predaia), Luca Campigotto (Primiero), Mirco Fruner (Calcio Bleggio), Fabio Collotta (Ledrense), Matteo Azzolini e Riccardo Gatti (Marco), Nicola Carlin (Porfido Albiano), Andrea Rosati (T.N.T. Monte Peller) e Nicola Moser (Telve).

