calcio.sportrentino.it
SporTrentino.it
Giudice sportivo

Cinque giornate di squalifica a Combatti del Pinè

Appena ricominciato il campionato di Prima Categoria, spuntano già i primi aspri provvedimenti adottati dal giudice sportivo nella divisione, di cui, su tutti, la squalifica da cinque giornate imposta a Combatti del Pinè. Seguono a ruota numerose altre sanzioni nella stessa categoria, mentre in Eccellenza saranno undici gli assenti forzati nel prossimo turno, e in Promozione dodici.

Eccellenza: Rovereto privato di Salvaterra e Scremin

Nel prossimo, delicato match con il Brixen (senza Fabian Menghin), il Rovereto non potrà contare su Yuri Salvaterra e Nicola Scremin, squalificati per recidività in ammonizione, così come: Simone Buccella (Lavis), Nicola Battisti (Levico Terme), Andrea Belcastro (Mori), Noah Gietl (Valle Aurina), Aron Bajrami (Bozner), Esteb Gentini (Gherdeina) e Julian Bacher e Alexander Nischler (Parcines).

Promozione: MolvenoSpor senza Donini e Stenico a Martignano

Costretto a due giornate di stop Armando Dauti (Rotaliana), mentre si limiteranno a saltare il prossimo, diciottesimo turno: Christian Mosaner (Altavalsugana), Giovanni Comini (Anaune), Karim Issaka (Avio), Massimiliano Valduga (Borgo), Giovanni De Nunzio (Calisio) e Lorenzo Carpi (Garibaldina), espulsi sul campo nello scorso weekend. Per somma di cartellini gialli, invece, Athesis e MolvenoSpor, contro Rotaliana e Calisio, dovranno rispettivamente fare a meno di Haris Pestek e Samuel Uez, da una parte, e di Martino Donini e Mattia Stenico dall’altra. Infine, per lo stesso motivo, fermo ai box domenica anche Matteo Mezzi della Settaurense.

Prima categoria: quindici squalifiche totali

Addirittura cinque le gare di squalifica comminate a Josè Pio Combatti (Pinè), il quale, nel corso del match di domenica scorsa contro il Val Di Cembra, «al minuto 27 del secondo tempo - come riporta il comunicato del Giudice - colpiva con un pugno in faccia il giocatore avversario; la condotta si pone in contrasto con l'art. 38, secondo periodo, del CGS».
Un fermo di due giornate, poi, a Lorenzo Armani (Alta Giudicarie) e Massimiliano Iob (Bassa Anaunia), mentre, tra recidività in ammonizione ed espulsione diretta dal campo, assenti forzatati esclusivamente nel prossimo turno: Enrico Callovini e Christian Stefani (Alta Anaunia), Samuele Chini e Luca Zadra (Predaia), Luca Campigotto (Primiero), Mirco Fruner (Calcio Bleggio), Fabio Collotta (Ledrense), Matteo Azzolini e Riccardo Gatti (Marco), Nicola Carlin (Porfido Albiano), Andrea Rosati (T.N.T. Monte Peller) e Nicola Moser (Telve).

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL SITO DELLA FIGC TRENTINA

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza6627
Union Brescia5027
Lecco4927
Trento4427
Alcione Milano4327
Renate4227
Cittadella4227
Inter Under 234027
Pro Vercelli3827
Lumezzane3627
Giana Erminio3527
Albinoleffe3327
Novara3227
Arzignano3027
Ospitaletto2927
Dolomiti Bellunesi2927
Pergolettese2627
Virtus Verona2027
Pro Patria1627
Triestina427

Notizie

Foto e video

Bari - Südtirol 1-2
Südtirol - Monza 0-0
Carrarese - Südtirol 0-0
Südtirol - Catanzaro 2-1
Südtirol - Padova 3-0
Empoli - Südtirol 0-1
Südtirol - Spezia 2-1
Juve Stabia - Südtirol 1-0