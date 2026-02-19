I tris di Bonomini e Azzolini e la dura legge dell’ex Arnoldi

Riparte con il “botto” il campionato di Prima categoria, nel segno dei bomber. Le triplette di Michele Bonomini (capocannoniere del girone A) e di Matteo Azzolini regalano due successi pesanti al Pieve di Bono e al Marco, mentre la dura legge dell’ex, imposta da Daniele Arnoldi del Tnt Monte Peller, condanna alla sconfitta la Bassa Anaunia.

1. MICHELE BONOMINI (Attaccante, Pieve di Bono)

Il classe 2004 storese entra nella ripresa e sigla una tripletta decisiva ai fini del successo del Pieve di Bono sul Toblino, che con Benedetti aveva risposto all’iniziale vantaggio dei giudicariesi siglato da Vaia. Per Bonomini si tratta della seconda tripletta stagionale: pure la prima, siglata nel match della quarta giornata di campionato contro il Sopramonte, risultò decisiva (la sfida si chiuse sul 3-0). I gol in campionato dell’attaccante della formazione allenata da Norman Pellizzari sono 12 e gli valgono la palma del giocatore più prolifico dei due gironi.

2. MATTEO AZZOLINI (Attaccante, Marco)

Il ventiseienne attaccante del Marco stende la vice capolista Pinzolo Valrendena, portando sul 2-0 la squadra di mister Zoller, poi riacciuffata dai rendenesi. Nel finale Azzolini, che sale a quota 7 marcature stagionali, è freddo dal dischetto e fissa il punteggio sul definitivo 3-2, rilanciando le ambizioni dei roveretani in ottica secondo posto.

3. DANIELE ARNOLDI (Attaccante, Tnt Monte Peller)

La dura legge dell’ex. Daniele Arnoldi, lo scorso anno in Promozione con la Bassa Anaunia, sigla una doppietta pesantissima contro la sua ex squadra, determinante ai fini del successo del Tnt Monte Peller (4-1) nel derby noneso: si tratta, tra l’altro, delle prime due marcature stagionali dell’attaccante classe 2003. La soddisfazione è doppia, visto che si trattava del confronto con una delle due capolista, la Bassa Anaunia appunto, ora seconda a -1 dalla vetta, occupata dal Primiero.

GIRONE A: RISULTATI ULTIMA GIORNATA, MARCATORI E CLASSIFICA

GIRONE A: CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B: RISULTATI ULTIMA GIORNATA, MARCATORI E CLASSIFICA

GIRONE B: CLASSIFICA MARCATORI