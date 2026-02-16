L'Anaune si affida a Zanotti e riallunga su ViPo e MolvenoSpor

Esattamente come nella gara di andata (1 a 0 a Cles), l’Anaune passa grazie al solito Zanotti contro la Rotaliana sul sintetico del De Varda a riallunga nuovamente sulle proprie inseguitrici, entrambe fermate sul pari ieri pomeriggio, estendendo così a cinque lunghezze il margine di sicurezza diminuito domenica scorsa. Con la sua diciassettesima rete in campionato, il centravanti capocannoniere del torneo ha riconsegnato tre punti fondamentali ai nonesi dopo la sonora sconfitta del Grilli, apponendo per la decima volta nel torneo la propria firma su un successo della propria compagine.

Costrette dunque di nuovo a vedere la capolista prendere il largo ViPo e MolvenoSpor, rimaste ancora appaiate in seconda posizione a causa dei pareggi per 1 a 1 riscossi sui campi di Arco e Nago. I collinari salvatisi in extremis grazie alla rete di Valentini, a sventarne la sconfitta; i lacustri ripresi dal gol di Tonelli a vanificarne invece il sorpasso ai danni degli azulgrana. Cristian Zanotti

Spreca l’opportunità dell’aggancio alle suddette la Settaurense, che nell’anticipo di sabato è stata anch’essa frenata sul medesimo risultato dalla Garibaldina. L’iniezione di fiducia dopo il colpaccio del weekend precedente non è bastata ai biancoverdi per ripetersi immediatamente, ma ciò non sorprende considerando le evidenti differenze di rendimento in casa e in trasferta dell’undici di Zaninelli, che lontano da Storo sembra avere una marcia in meno.

Nel derby di Avio a spuntarla sono stati i padroni di casa, al terzo successo stagionale, che hanno lasciato l’Alense ancora a digiuno, immersa in acque sempre più torbide, data la prossimità del Dro Cavedine e del Nago e l’inaspettata ripresa del Borgo, che sta risalendo con foga dalla coda della graduatoria. Altri tre punti infatti per gli uomini di Floriani, nell’altro derby di giornata contro l’Altavalsugana, che aprono la prima serie di vittorie consecutive di quest’anno per i giallorossi, a cui la sosta invernale sembra aver permesso di riorganizzare efficacemente le idee. Allo stesso modo dell’Aquila Trento, alla ricerca di conferme che paiono essere arrivate senza mezzi termini. Secondo 3 a 1 consecutivo, dopo quello alla Rotaliana, rifilato all’Athesis e quinto posto agguantato in solitaria, a -3 dalla Settaurense. Terzo successo di fila per i rionali di mister Ferrari, che ora danno l’impressione di poter davvero lottare per un posto sul podio, nonostante i soli dieci punti in cui sono concentrate le otto squadre comprese dalla nona alla seconda posizione. Tra di esse, spunta da ieri anche il Calisio, sollevatosi in ottava piazza in seguito al trionfo di misura nello scontro diretto con il Dro Cavedine, che permette ai collinari di Laratta di tornare a sorridere dopo ben tre turni di totale digiuno.

