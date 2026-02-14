C'è l'ostacolo Mori sulla strada del lanciatissimo Levico

Mentre la Virtus affronta il fanalino Gherdeina, Bucci & C. se la vedono coi sempre ostici lagarini. Il Lavis del nuovo mister Santuari va a Comano

La quarta di ritorno arriva in un momento chiave della stagione: pur con qualche disavventura la Virtus Bolzano è rimasta capolista solitaria ma alle sue spalle è risalito forte il Levico Terme che, riagganciato il Rovereto, non considera certo esaurita qui la rincorsa. I gialloblù di Manfioletti in settimana hanno giocato il primo turno del triangolare nazionale di Coppa Italia impattando coi friulani della Juventina S. Andrea: un 1-1 che è quasi un'eliminazione e che comunque li obbligherà a scendere in campo anche il prossimo mercoledì in trasferta in Veneto. Una serie di impegni che difficilmente passeranno senza lasciare traccia, come insegna la storia: ebbene proverà ad approfittarne per primo il Mori S. Stefano che li attende al Comunale domenica pomeriggio in quello che è senza dubbio il big match della giornata.

Se in vetta si sgomita, in basso la situazione non è diversa: a parte il Gherdeina che rischia di isolarsi sul fondo (e il testacoda con la Virtus giunge nel momento sbagliato), sono una mezza dozzina le formazioni invischiate nelle sabbie mobili e gli occhi di tutti stavolta vanno sul Lavis che in settimana ha cambiato mister, da Calliari a Santuari, e va a cercare risposte e punti pesanti a Comano.

Vediamo nel dettaglio gli otto incontri del 19° turno (si gioca alle 15).

BOZNER (30) – BRIXEN (15)

All’andata fu 1-1 a Bressanone con botta e risposta fra Tessaro e Ausserhofer. Un pareggio stavolta sarebbe poca cosa per entrambe: per il Bozner perchè deve reagire con forza dopo tre sconfitte filate che hanno ridimensionato la sua classifica, per il Brixen – penultimo – che non vince da sei turni e ha gran fame di punti per non perdere il treno salvezza. Arbitrerà Francesco Maria Galli di Rovereto (assistenti Andrea Canali di Trento e Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto).

COMANO TERME FIAVÉ (28) – LAVIS (16)

A settembre vinse il Lavis 1-0 con rete di Leye. Il Comano ha tutte le intenzioni di vendicare quel ko e consolidare la propria posizione in zona tranquilla, magari buttando un occhio più in alto. Per il Lavis, che in settimana ha cambiato guida tecnica salutando Fabio Calliari e affidandosi a Giulio Santuari, è d'obbligo muovere la classifica allontanando la zona che scotta. Arbitrerà Davide Balzano di Bolzano (assistenti Petra Kofler e Dejvid Madzovski di Bolzano).

GHERDEINA (12) – VIRTUS BOLZANO (36)

All’andata finì 3-0 per la Virtus con le firme di Calabrese, Fassih e Kaptina. Sulla carta sembra un impegno indirizzato e quasi scontato per Kaptina e compagni che sentono il fiato sul collo delle inseguitrici, Levico in primis, e non vogliono sbagliare. Ma il Gherdeina fanalino di coda non è squadra che si rassegna senza combattere e proverà a giocarsi tutto. Arbitrerà Marco Mulachiè di Bolzano (assistenti Nicole Samantha Paparella e Mirco Guerrieri di Bolzano).

MORI S. STEFANO (30) – LEVICO TERME (33)

Snodo fondamentale per la corsa al vertice: il Mori, sornione ma difficilissimo da mettere sotto, ha la concreta possibilità di avvicinare il podio e proporsi come ulteriore antagonista della capolista Virtus; il team del lago, imbattuto da quindici gare, ora che ha raggiunto la piazza d'onore non vuol saperne di rallentare la marcia. Nelle gambe avrà però la fatica di Coppa Italia, con la mezza delusione del pareggio incassato nel recupero da smaltire. All'andata fu 1-1 con reti di Rinaldo e Pozza nel primo tempo. Arbitrerà l'interregionale Samuele Nazzicone di Ferrara (assistenti Angelo Gottardi e Gabriele Masin di Bolzano).

PARCINES (21) – ROVERETO (33)

Il 3-1 dell’andata per i lagarini (Scremin, Salvaterra e autogol di Stark) è un ricordo ancora vivo ma le due squadre sono diverse da allora. Magari meno i bianconeri ospiti che hanno fatto della continuità un mezzo dogma e si mantengono a tre passi alla vetta, molto di più il Parcines che dopo mesi in apnea ha cambiato marcia e coi sette punti raggranellati nel ritorno si è allontanato dalla zona pericolosa. Arbitrerà Luca Schmid di Rovereto (assistenti Emanuele Marchi di Arco Riva e Luigi Giuseppe Acquaroli di Trento).

UNION TRENTO RAV. (27) – BENACENSE 1905 (22)

All’andata fu netto 3-0 per l’Union Trento Ravinense con doppietta di Malfer e sigillo di Mallemace. L'undici di Melone, ancora a secco di vittorie nell'anno nuovo, vuol confermare la classifica tranquilla mentre la Benacense, piuttosto poco affidabile di questi tempi, deve stare attenta a non farsi risucchiare verso il basso. Gara dunque che può pesare assai in prospettiva futura. Arbitrerà Christian Gallini di Bolzano (assistenti Alessandro Salerno di Bolzano e Fabian Schroffenegger di Merano).

TERMENO (29) – SAN GIORGIO (18)

All’andata il Termeno espugnò la Pusteria con un convincente 3-1 trascinato dalla doppietta di Pfitscher. Ora cerca conferme per restare nella zona nobile e se non risentirà troppo dell'aria del carnevale, che in Bassa Atesina è festa vera, sarà un pessimo cliente per un San Giorgio incapace di risollevarsi malgrado i tanti cambiamenti effettuati in pochi mesi. Arbitrerà Michele Armellini di Arco Riva (assistenti Giulio D'Alterio e Antonio Benvenuto di Trento).

VALLE AURINA (18) – SAN PAOLO (22)

Sfida delicata tra due formazioni in buona condizione: i padroni di casa hanno appena rivisto la luce dopo sei turni pessimi (un solo punto), il Paolo è in serie positiva da quattro gare e punta a riagganciare in fretta un sereno centrofila. All’andata finì 1-1 con Zimmerhofer e Langebner Nicotera a segno. Arbitrerà l'interregionale Liberio Fundarotto di Trapani (assistenti Andrea Amistadi di Arco Riva e Giovanni Zomer di Rovereto).