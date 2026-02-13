Il Südtirol prova ad allungare la striscia sul campo del Bari

Dopo la trasferta a Carrara e la sfida interna contro il Monza nel turno infrasettimanale di mercoledì sera, il Südtirol si appresta ad affrontare il terzo impegno in nove giorni: domenica alle ore 15 i biancorossi saranno di scena sul terreno dello Stadio San Nicola di Bari, per la venticinquesima giornata, sesta del girone di ritorno del corrente campionato di Serie B.

Contro il Monza, fino a mercoledì secondo in classifica, la squadra di mister Castori ha confermato l’ottimo stato di forma, conquistando un punto prezioso sul terreno amico dello Stadio Druso. Quella contro i brianzoli è stata una gara giocata ad alto ritmo, con elevata intensità e grande concentrazione, con diverse occasioni create contro una formazione ben attrezzata e fermamente intenzionata a ritornare subito in Serie A. Lo 0-0 contro il Monza è stato il secondo pareggio consecutivo a reti inviolate, dopo quello di Carrara. I biancorossi sono imbattuti da sei partite e hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare. Con 23 reti subite, vantano attualmente la sesta miglior difesa del campionato.

Gli avversari

Il Bari occupa attualmente il diciannovesimo posto in classifica con 21 punti. La formazione pugliese è guidata dall’esperto Moreno Longo, rientrato a metà gennaio e terzo tecnico stagionale a sedere sulla panchina dei pugliesi dopo Fabio Caserta e Vincenzo Vivarini. Nel match d’esordio successivo al suo ritorno, Longo, che finora ha prediletto il modulo 3-4-2-1, ha ottenuto un successo esterno per 2-1 a Cesena. Sono quindi maturate le sconfitte contro Palermo (0-3) e Mantova (2-1), seguite dal pareggio a reti inviolate contro lo Spezia nell’ultimo turno. Nelle più recenti uscite il Bari ha dovuto rinunciare ai difensori Nikolaou e Dickmann, ai centrocampisti Darboe e Artioli e all’attaccante De Pieri.

Il principale terminale offensivo è Gabriele Moncini, capocannoniere dei pugliesi con sei reti realizzate in campionato. Il centravanti, classe 1996, può vantare una lunga esperienza in Serie B: 210 presenze con 60 gol all’attivo.

Merita particolare attenzione anche Mehdi Dorval, 25enne esterno di spinta tra i più pericolosi della categoria. Per lui, finora, un gol e tre assist in campionato. Dorval ha inoltre raggiunto recentemente con la nazionale algerina i quarti di finale della Coppa d’Africa.

Nel mercato invernale il Bari si è assicurato le prestazioni sportive di Tomás Esteves, centrocampista portoghese, classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Porto e protagonista la scorsa stagione nella promozione del Pisa in Serie A.