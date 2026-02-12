Quindici squalifiche per diffida tra Eccellenza e Promozione

Appena ricominciato il campionato di Promozione, nell’attesa dell’imminente ripresa della Prima Categoria - fissata per il prossimo weekend - il giudice sportivo è già stato costretto a prendere provvedimenti nella massima serie provinciale (sei squalifiche totali), così come nella categoria superiore, in cui il numero delle sanzioni è circa il doppio.

Eccellenza: undici giocatori fermi ai box

Piovono cartellini gialli in Eccellenza, e dunque anche le sanzioni necessariamente conseguenti. Ben dieci, infatti, le squalifiche comminate al termine dell’ultima giornata per somma di ammonizioni. Assenti, quindi, questa domenica: Samir Ajdarovski (Comano Fiavé), Simone Faes (Lavis), Luca Anzelini (Rovereto), Giovanni Paoli (Union Trento), Davide Cremonini (Virtus Bolzano), Nikola Ciric (Benacense), Danijel Puzic (Mori), Christian Jenegger (Gherdeina), Alvaro Dominguez (Levico Terme) e Andrea Carlini (San Giorgio). All’appello manca anche Mohamed Fassih (Virtus Bolzano), punito con un cartellino rosso contro il Bozner.

Promozione: Settaurense senza Antonio Lai e Sardisco

Costretti a saltare il prossimo turno di campionato per recidività in ammonizione: Davide Rizzi (Alense), Davide Miani (Arco), Daniel Chesani (Calisio), Riccardo Annesanti (Nago Torbole) e Michael Sardisco (Settaurense), al quale, come anticipato sopra, si aggiunge il compagno di squadra Antonio Lai, espulso invece sul campo per doppia ammonizione nella gara di sabato scorso contro l’Anaune.

