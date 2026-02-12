Ebone e Capone firmano il blitz in casa dell'Arzignano

Terza vittoria consecutiva in trasferta per il Trento che espugna il campo dell’Arzignano Valchiampo nella 26ª giornata di campionato. I gialloblù offrono una prova di grande solidità e maturità, resistendo nei momenti di maggiore pressione e crescendo nella ripresa, fino a colpire nel finale con le reti di Ebone e Capone che fissano il risultato sullo 0-2.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Corradi, Miranda e Maffei. In mezzo al campo agiscono Benedetti, Sangalli nel ruolo di play e Candelari; in attacco Capone e Dalmonte sui lati con Pellegrini al centro del tridente. Avvio di gara piuttosto equilibrato, con le due squadre attente a non concedere troppi spazi. Dopo una decina di minuti è l’Arzignano a farsi vedere per primo con Chiarello, la cui conclusione non impensierisce però Barlocco. La risposta del Trento arriva poco dopo con Dalmonte, che prova a piazzare il tiro senza però trovare lo specchio della porta.

Al 20’ sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Nanni, ma Barlocco è attento e riesce a deviare in calcio d’angolo. Qualche minuto più tardi è Lanzi ad avere una buona opportunità, senza riuscire però a sbloccare il risultato. Superata la mezz’ora l’Arzignano aumenta la pressione e va al tiro prima con Nanni e poi con Lakti, ma in entrambe le occasioni l’estremo difensore gialloblù si oppone con sicurezza. In chiusura di frazione è ancora Lakti a provarci dalla distanza, trovando però nuovamente Barlocco pronto sulla traiettoria, con il primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il Trento torna in campo più determinato e così al 57’ va vicinissimo al vantaggio grazie alla conclusione di Capone che però non inquadra la porta per pochissimo. Al 77’ la squadra di casa troverebbe il vantaggio con Cariolato ma l’arbitro annulla per fuorigioco. A dieci minuti dal termine è invece Capone, dall’altra parte del campo, a calciare in porta, trovando però l’ottima respinta di Manfrin. Quando il match sembrava ormai destinato a chiudersi sullo 0-0, il Trento trova invece il guizzo vincente: Ebone è il più rapido a correggere in rete una palla vagante con una deviazione ravvicinata batte Manfrin, firmando il gol che decide l’incontro e regala il successo ai gialloblù. Nel recupero i gialloblù sprecano un’occasione con Maffei ma negli ultimi istanti realizzano il raddoppio grazie alla marcatura di Capone che sigla il definitivo 0-2. Con questa vittoria, che allunga a cinque i risultati utili consecutivi, il Trento sale al quinto posto solitario in graduatoria con quarantuno punti. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 15 febbraio alle ore 17.30 allo Stadio Briamasco dove affronteranno la Pro Patria per la ventisettesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

ARZIGNANO VALCHIAMPO - TRENTO 0-2 (0-0)

RETI: 43’st Ebone, 48’st Capone

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Manfrin; Boccia, Boffelli, Toniolo; Cariolato, Lakti, Chiarello (24’pt Bianchi), Moretti (34’st Damiani), Bernardi; Nanni (23’st Minesso), Lanzi (34’st Mattioli). A disposizione: Bertini, Lotto, Rossoni, Ntumba, Castegnaro, Perini, Jamali, Milillo, Nwachukwu, Di Donato. Allenatore: Daniele Di Donato.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Corradi, Miranda (21’st Trainotti), Maffei; Benedetti, Sangalli, Candelari (1’st Aucelli); Dalmonte (34’st Ladisa), Pellegrini (21’st Ebone), Capone. A disposizione: Costantini, Tommasi, Genco, Corallo, Calzà, Chinetti, Tarolli. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Andrea Palmieri di Brindisi

ASSISTENTI: Vittorio Consonni di Treviglio e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco

QUARTO UFFICIALE: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio

NOTE: serata serena. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 45’pt Benedetti, 4’st Sangalli, 41’st Boffelli, 43’st Ebone. Recupero: 2’+6’. Spettatori: 450 circa.

Foto Carmelo Ossana (A.C. TRENTO 1921)

