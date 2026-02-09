L'Anaune cade al Grilli e ha di nuovo il fiato sul collo

Il sottile equilibrio al vertice che ha caratterizzato tutta la prima parte del campionato non sembra ancora volersi risolvere in favore di nessuna delle contendenti al titolo, essendo stata l’Anaune incapace di conservare il margine di vantaggio di sei lunghezze sulle proprie aguzzine, ottenuto nell’ultima gara del girone di andata. L’inaspettata supremazia della Settaurense al Grilli nell’anticipo di sabato sera è costata infatti la seconda sconfitta stagionale alla truppa di Morano (dopo quella del 23 novembre a Martignano), e ha comportato il dimezzamento dello scarto su ViPo e MolvenoSpor, che ora si ritrovano nuovamente ad un solo successo di distanza dai nonesi.

I biancoverdi di Zaninelli tornano così alla vittoria, dopo la clamorosa imbarcata subìta nella quindicesima giornata al De Varda, che aveva tragicamente interrotto una striscia positiva che si protraeva da sei giornate (di cui un solo pareggio) e che aveva spinto i chiesani nella zona calda del vertice, dove ora continuano a stazionare, a due soli punti dalla seconda posizione.

Non finisce mai di stupire invece il MolvenoSpor di Mariotti, che continua imperterrito a mietere vittime prestigiose sulla sua strada. Dopo i precedenti trionfi su Nago Torbole, ViPo, Arco e Aquila Trento, finisce preda dei lacustri anche l’Alense, travolta al Mutinelli con un secco 3 a 0.

Misimi e compagni mantengono così il passo della ViPo, che a Gabbiolo timbra il sesto successo per 1 a 0 in campionato contro la Garibaldina, grazie alla rete nel finale di Valentini, ritrovando il sorriso dopo i due ko consecutivi con cui aveva chiuso l’andata.

Non sono certo mancati i gol (ben 26 in totale) in questo sedicesimo turno, con addirittura cinque squadre a segno con un tris. Tra queste l’Athesis, che nel derby lagarino della zona rossa della lista emula il già citato MolvenoSpor e archivia la pratica Avio mantenendo la propria porta inviolata, sollevandosi al di sopra dell’avversaria, in quartultima piazza.

Anche l’Aquila Trento può festeggiare la tripletta calata alla Rotaliana al De Varda, con cui ha vendicato il 2 a 0 subìto all’esordio stagionale, imprimendo agli uomini di Celia il terzo stop nelle ultime quattro gare. Infine, manca all’appello delle cinque partite con più reti il pirotecnico 4 a 3 imposto dal Dro Cavedine al Nago Torbole. Non è bastato il fattore “Mala” a raddrizzare le sorti dell’undici di Stefano Weidling nel doppio scontro con gli uomini di Squadrani, che si sono ripetuti e hanno prelevato l’intera posta in palio come avevano già fatto al debutto dell’andata.

A Martignano invece la doppietta di Curzel non ha fatto pesare l’assenza di bomber Stefani e ha permesso al Borgo di ritrovare una vittoria che mancava dal lontano 5 ottobre (5 a 0 sulla Garibaldina), una vera e propria iniezione di fiducia per i valsuganotti. Infine, unico pareggio della giornata, a causa della rete di Jano l’Altavalsugana di Luca Pedrotti vede sfumare in pieno recupero il primo successo stagionale contro l’Arco, e finisce per doversi accontentare dell’ennesimo segno x (il quinto) del proprio cammino.

RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA