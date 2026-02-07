calcio.sportrentino.it
Serie C

Un bel Trento supera la Pergolettese 2-1

Vittoria esterna per il Trento che supera la Pergolettese nella 25ª giornata di Serie C Sky Wifi al termine di una gara giocata con personalità e grande solidità. Nonostante le assenze, i gialloblù si dimostrano padroni del campo sin dalle prime battute, conducendo il match e costruendo diverse occasioni nel corso della prima frazione, fino a trovare il vantaggio nel finale di tempo con Pellegrini. Nella ripresa la squadra di Tabbiani continua a spingere, rischiando pochissimo e chiudendo definitivamente i conti con la rete di Capone. Nel finale la Pergolettese prova a riaprire l’incontro con la marcatura di Tremolada.

La cronaca

Luca Tabbiani cambia il consueto modulo, virando verso un 3-4-3 con Barlocco a protezione dei pali e il terzetto difensivo composto da Sangalli, Trainotti e Corradi. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Fossati, Benedetti e Triacca; in attacco Chinetti e Capone sui lati con Pellegrini al centro del tridente. Avvio positivo per il Trento che entra in campo con il giusto atteggiamento e prova fin da subito a prendere in mano il pallino del gioco. I gialloblù manovrano con ordine e dopo qualche minuto si rendono pericolosi con Pellegrini, che calcia in porta trovando però la pronta risposta di Cordaro. Pochi istanti più tardi è invece Trainotti ad avere un’ottima occasione, ma la sua deviazione di testa non trova lo specchio della porta.

La Pergolettese prova a reagire e così alla mezz’ora ci prova con Padalino, la cui conclusione viene però respinta dalla retroguardia ospite. Il Trento continua a spingere e trova il meritato vantaggio nel finale di prima frazione: Pellegrini si inventa una splendida giocata e con una conclusione precisa supera Cordaro, sbloccando il match ed esultando assieme ai compagni.

La ripresa si apre con un Trento subito aggressivo e proiettato in avanti. Nel giro di pochi minuti ci prova due volte Chinetti, prima con una conclusione che sfila di poco alla sinistra del palo e poi con un tiro deviato dall’estremo difensore di casa. Al 65’ il Trento trova anche il raddoppio, questa volta grazie a Capone che con un tocco sotto batte Cordaro e festeggia con i tifosi giunti da Trento. All’82’ la Pergolettese rientra però in gara grazie alla conclusione di Tremolada che dal limite dell’area batte Barlocco e riapre la gara. Con questa vittoria, che allunga a quattro i risultati utili consecutivi, il Trento sale al sesto posto in graduatoria con trentotto punti in coabitazione con l’InterU23 e il Renate. Gli aquilotti torneranno in campo mercoledì 11 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Dal Molin dove affronteranno l’Arzignano Valchiampo per la ventiseiesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

PERGOLETTESE - TRENTO 1-2 (0-1)
RETI: 35’pt Pellegrini, 21’st Capone, 38’st Tremolada
PERGOLETTESE (4-3-2-1): Cordaro; Careccia (11’st Tremolada), Milesi, Lambrughi, Padalino (1’st Catena); Aidoo (38’st Roversi), Arini, Pala; Jaouhari, Petrovic (34’st Orlandi), Ferrandino (11’st Corti). A disposizione: Finaldi, Doldi, Antolini, Dore, Bane, Capoferri, Pessolani, Rossetti. Allenatore: Mario Tacchinardi
TRENTO (3-4-3): Barlocco; Sangalli, Trainotti, Corradi; Aucelli, Benedetti (27’st Miranda), Fossati (40’st Candelari), Triacca; Chinetti (34’st Ladisa), Pellegrini (34’st Ebone), Capone (34’st Dalmonte). A disposizione: Costantini, Tommasi, Corallo. Allenatore: Luca Tabbiani
ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona
ASSISTENTI: Massimiliano Cirillo di Roma1 e Andrea Cocomero di Nichelino
QUARTO UFFICIALE: Giovanni Castellano di Nichelino
OPERATORE FVS: Paolo Fumagallo di Novara
NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 24’st Fossati, 28’st Miranda. Recupero: 0’+5’. Spettatori: 550 circa
Foto di Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza6224
Union Brescia4624
Lecco4524
Inter Under 233824
Renate3824
Alcione Milano3624
Cittadella3624
Trento3524
Giana Erminio3224
Lumezzane3224
Pro Vercelli3224
Arzignano3024
Albinoleffe2824
Dolomiti Bellunesi2824
Novara2724
Ospitaletto2624
Pergolettese2024
Virtus Verona1924
Pro Patria1224
Triestina124

