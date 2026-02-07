Un bel Trento supera la Pergolettese 2-1

Vittoria esterna per il Trento che supera la Pergolettese nella 25ª giornata di Serie C Sky Wifi al termine di una gara giocata con personalità e grande solidità. Nonostante le assenze, i gialloblù si dimostrano padroni del campo sin dalle prime battute, conducendo il match e costruendo diverse occasioni nel corso della prima frazione, fino a trovare il vantaggio nel finale di tempo con Pellegrini. Nella ripresa la squadra di Tabbiani continua a spingere, rischiando pochissimo e chiudendo definitivamente i conti con la rete di Capone. Nel finale la Pergolettese prova a riaprire l’incontro con la marcatura di Tremolada.

La cronaca

Luca Tabbiani cambia il consueto modulo, virando verso un 3-4-3 con Barlocco a protezione dei pali e il terzetto difensivo composto da Sangalli, Trainotti e Corradi. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Fossati, Benedetti e Triacca; in attacco Chinetti e Capone sui lati con Pellegrini al centro del tridente. Avvio positivo per il Trento che entra in campo con il giusto atteggiamento e prova fin da subito a prendere in mano il pallino del gioco. I gialloblù manovrano con ordine e dopo qualche minuto si rendono pericolosi con Pellegrini, che calcia in porta trovando però la pronta risposta di Cordaro. Pochi istanti più tardi è invece Trainotti ad avere un’ottima occasione, ma la sua deviazione di testa non trova lo specchio della porta.

La Pergolettese prova a reagire e così alla mezz’ora ci prova con Padalino, la cui conclusione viene però respinta dalla retroguardia ospite. Il Trento continua a spingere e trova il meritato vantaggio nel finale di prima frazione: Pellegrini si inventa una splendida giocata e con una conclusione precisa supera Cordaro, sbloccando il match ed esultando assieme ai compagni.

La ripresa si apre con un Trento subito aggressivo e proiettato in avanti. Nel giro di pochi minuti ci prova due volte Chinetti, prima con una conclusione che sfila di poco alla sinistra del palo e poi con un tiro deviato dall’estremo difensore di casa. Al 65’ il Trento trova anche il raddoppio, questa volta grazie a Capone che con un tocco sotto batte Cordaro e festeggia con i tifosi giunti da Trento. All’82’ la Pergolettese rientra però in gara grazie alla conclusione di Tremolada che dal limite dell’area batte Barlocco e riapre la gara. Con questa vittoria, che allunga a quattro i risultati utili consecutivi, il Trento sale al sesto posto in graduatoria con trentotto punti in coabitazione con l’InterU23 e il Renate. Gli aquilotti torneranno in campo mercoledì 11 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Dal Molin dove affronteranno l’Arzignano Valchiampo per la ventiseiesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

PERGOLETTESE - TRENTO 1-2 (0-1)

RETI: 35’pt Pellegrini, 21’st Capone, 38’st Tremolada

PERGOLETTESE (4-3-2-1): Cordaro; Careccia (11’st Tremolada), Milesi, Lambrughi, Padalino (1’st Catena); Aidoo (38’st Roversi), Arini, Pala; Jaouhari, Petrovic (34’st Orlandi), Ferrandino (11’st Corti). A disposizione: Finaldi, Doldi, Antolini, Dore, Bane, Capoferri, Pessolani, Rossetti. Allenatore: Mario Tacchinardi

TRENTO (3-4-3): Barlocco; Sangalli, Trainotti, Corradi; Aucelli, Benedetti (27’st Miranda), Fossati (40’st Candelari), Triacca; Chinetti (34’st Ladisa), Pellegrini (34’st Ebone), Capone (34’st Dalmonte). A disposizione: Costantini, Tommasi, Corallo. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona

ASSISTENTI: Massimiliano Cirillo di Roma1 e Andrea Cocomero di Nichelino

QUARTO UFFICIALE: Giovanni Castellano di Nichelino

OPERATORE FVS: Paolo Fumagallo di Novara

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 24’st Fossati, 28’st Miranda. Recupero: 0’+5’. Spettatori: 550 circa

Foto di Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube