Testacoda per il Levico che getta l'occhio al derby bolzanino

Virtus e Bozner cercano riscatto mentre il Rovereto chiede strada al Comano. A Riva l'anticipo del sabato fra Benacense e Mori

Due giornate, tre recuperi e qualche scontro diretto hanno cambiato faccia all'Eccellenza regionale. Si era ripartiti con una coppia tutta bolzanina in vetta, il Rovereto ad inseguire e le altre sgranate in due blocchi distinti, con il Levico minaccioso ma sesto e distante sei lunghezze dalla vetta, ed in coda un esagerato affollamento di altoatesine in difficoltà. Il bomber del Levico Marco Bucci ha messo a segno 10 reti nel campionato in corso

Ebbene sono bastate due settimane e a guidare il gruppo sono sempre in due, ma assieme ad una Virtus un po' ammaccata c'è il Rovereto rilanciato da sei punti d'oro. La coppietta ha un margine di vantaggio di soli tre punti su un altro duo inedito, composto da un Bozner bastonato e da un Levico "on fire" come mai prima d'ora (sei punti pesantissimi anche per i gialloblù).

E' dunque variata non poco la fisionomia della graduatoria ai piani alti, mentre nella zona bassa si è registrato uno scossone imprevedibile provocato dal Parcines che ha fatto filotto abbandonando i posti scomodi mentre delle altre pericolanti nessuna ha hanno più di due punti. Unica compagine a secco in questa ripartenza è stata dunque l'ex capolista Bozner che proprio nel turno entrante ha la possibilità di riacquistare credibilità e morale andando a sfidare nel derby la Virtus Bolzano.

Stracittadina a parte, la terza di ritorno darà risposte sulle reali condizioni di molte altre, in primis quel Levico che non perde da settembre e che ha iniziato il 2026 col piglio giusto per prendersi al più presto lo scettro del comando.

Vediamo il dettaglio della giornata numero 18 che si apre nel pomeriggio di sabato con l'anticipo fra Benacense e Mori.

BENACENSE (22) – MORI SANTO STEFANO (27)

Anticipo al sabato alle 15 per il confronto tra due formazioni che hanno qualche bel colpo in canna da sparare: i rivani per consolidarsi in un centroclassifica che non dà pensieri, i moriani per riagganciare la zona nobile che per caratura della rosa è obiettivo alla portata. All'andata fu 2-0 per i tricolori di Colpo. Arbitrerà Samuele Cerolini di Trento (assistenti De Carli e Franceschetti).

VIRTUS BOLZANO (33) – BOZNER (30)

È il big match della giornata. Un derby al quale entrambe arrivano col muso lungo causato dalle sconfitte rimediate in settimana dal Levico. Ma se per i virtussini rimane comunque il cuscinetto di tre punti, per l'undici di Pomella è stato riaggancio e balzo all'indietro di due posizioni, segnale che replicare l'impresa dell'andata sarà più che ardua. A settembre il derby lo vinse il Bozner 2-1. Arbitrerà Andrea Scomparin di Trento (assistenti D'Alterio e Zomer).

BRIXEN (14) – PARCINES (20)

Il team di Bressanone ha vinto appena 2 partite in stagione e una fu l'andata a Parcines, 1-0 firmato Mbengue. Un ruolino poverissimo che è costato in settimana la panchina a mister Sullmann, esonerato e rimpiazzato dalla soluzione interna Marco Marzari. Per il neoincaricato c'è subito un Parcines che sprizza salute e che ha saputo tirarsi fuori dalle secche con due successi di fila. Arbitrerà Marco Mulachie di Bolzano (assistenti Salerno e Varagona).

LAVIS (16) – VALLE AURINA (15)

Un pareggio e una sconfitta rappresenta il raccolto di entrambe al rientro dopo la pausa. Un punticino che non ha fatto ovviamente classifica e che pone la sfida del Lona come uno scontro diretto delicatissimo, la cui parola d'ordine sarà "primo non perdere". All'andata si impose 2-0 il Valle Aurina. Arbitrerà Isaia Testa di Bergamo (assistenti Benvenuto e Mehilli).

LEVICO TERME (30) – GHERDEINA (12)

Non è testacoda perchè i gialloblù non sono in vetta, ma sembra solo questione di tempo. I successi in rapida serie con Virtus e Bozner hanno indicato chiaramente che per il salto di categoria la candidata numero uno è la corazzata di Manfioletti. Per il Gherdeina dunque la sorte odierna pare segnata, e quella stagionale compromessa. All'andata fu clamoroso 3-0 per i gardenesi che costò la panchina ad Agostini. Arbitrerà Christian Gallini di Bolzano (assistenti Testa e Schroffenegger).

ROVERETO (33) – COMANO TERME FIAVÉ (25)

I bianconeri di Giovanazzi non finiscono di stupire: avevano chiuso l'andata in flessione ma nelle sette settimane di pausa hanno evidentemente ricaricato le pile tanto da ripartire con sei punti su sei e il primato di nuovo nelle mani. Più alterno il Comano che ne ha vinta una e persa l'altra. All'andata finì 0-0. Arbitrerà Francesco Maria Galli di Rovereto (assistenti Amistadi e Laddomada).

SAN GIORGIO (17) – UNION TRENTO RAVINENSE (26)

Pian piano il San Giorgio si sta risollevando, senza clamore e soprattutto grazie ai risultati in casa che gli hanno portato 13 dei suoi 17 punti. Contro l'Union Trento ha il conto in sospeso dell'andata, un 2-1 che bruciò parecchio e che invita a fare grande attenzione contro Pancheri & C. , formazione in serie positiva da sei giornate (12 punti) e ben decisa a consolidare la sua già ottima classifica. Arbitrerà Matteo Caretto di Bolzano (assistenti De Cesare e Senatore).

SAN PAOLO (19) – TERMENO (29)

Incertezza, battaglia e spettacolo sono ingredienti che non mancano mai nel derby della bassa Atesina. Per il San Paolo c'è anche la necessità di muovere la classifica visto il girone d'andata un po' sottotono. I bianconeri di Viehweider invece fanno perno sul solito attacco atomico che raramente delude. All'andata fu 3-3 pirotecnico. Arbitrerà Manuel Zambelli di Lodi (assistenti Gottardi e Masin).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA