Trento, vietato sbagliare con la Pergolettese

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Lecco, la squadra di Tabbiani torna a giocare in trasferta e lo farà contro la Pergolettese. Il fischio d’inizio della partita contro i lombardi, valida per il venticinquesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani allo Stadio Voltini di Crema, è fissato per le ore 17.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con trentacinque punti mentre la Pergolettese è diciassettesima con venti punti. Per la venticinquesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 19 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Fiamozzi, Maffei, Giannotti, Mehic e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Kevin Miranda (2003); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza6224
Union Brescia4624
Lecco4524
Inter Under 233824
Renate3824
Alcione Milano3624
Cittadella3624
Trento3524
Giana Erminio3224
Lumezzane3224
Pro Vercelli3224
Arzignano3024
Albinoleffe2824
Dolomiti Bellunesi2824
Novara2724
Ospitaletto2624
Pergolettese2024
Virtus Verona1924
Pro Patria1224
Triestina124

