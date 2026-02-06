Trento, vietato sbagliare con la Pergolettese

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Lecco, la squadra di Tabbiani torna a giocare in trasferta e lo farà contro la Pergolettese. Il fischio d’inizio della partita contro i lombardi, valida per il venticinquesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani allo Stadio Voltini di Crema, è fissato per le ore 17.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con trentacinque punti mentre la Pergolettese è diciassettesima con venti punti. Per la venticinquesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 19 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Fiamozzi, Maffei, Giannotti, Mehic e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Kevin Miranda (2003); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni