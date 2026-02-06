Per il Südtirol ora è la volta della trasferta a Carrara

Dopo quattro vittorie consecutive, le ultime due in altrettante gare interne, il Südtirol si appresta ad affrontare la dodicesima trasferta stagionale, valida per la 23ª giornata. Sabato i biancorossi faranno visita alla Carrarese, che in classifica vanta un punto di vantaggio sull’FCS. Calcio d’inizio alle ore 15.

L’avvio del 2026 è stato eccellente per la formazione biancorossa. Nel mese di gennaio ha fatto registrare uno straordinario ruolino di marcia: quattro vittorie in altrettante partite, mettendo in cassaforte 12 punti preziosi. Con 28 lunghezze all’attivo, la formazione di mister Fabrizio Castori si è issata al decimo posto in classifica. Rilevante anche il miglioramento della differenza reti, ora fissata a 24 gol fatti e 23 subiti.

Oltre agli indisponibili Nicola Pietrangeli e Jacopo Martini, mister Castori dovrà fare a meno anche del centrocampista Simone Tronchin, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione in stagione. Prima convocazione, invece, per i nuovi arrivati Daniele Borra e Riccardo Tonin, aggregatisi al gruppo nella giornata di lunedì.

Gli avversari

La Carrarese occupa attualmente il nono posto in classifica con 29 punti, uno in più rispetto al Südtirol, frutto di sette vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. La squadra guidata da Antonio Calabro, tecnico che nella stagione 2023-2024 ha riportato la società in Serie B dopo 76 anni, si distingue per la sua organizzazione e solidità, presentandosi come un collettivo competitivo in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario.

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Mantova a fine anno, i toscani hanno inanellato tre successi consecutivi contro Bari (1-0), Avellino (1-2) ed Empoli (3-0), interrompendo la serie positiva soltanto nell’ultimo turno con la sconfitta di misura per 2-1 contro la capolista Venezia. Con 31 reti realizzate, la Carrarese vanta il quinto miglior attacco del campionato alle spalle delle prime quattro della classe. Particolarmente solido il rendimento interno: 19 dei 29 punti complessivi sono arrivati allo Stadio dei Marmi, dove la squadra è imbattuta da cinque partite (tre vittorie e due pareggi).

Dal punto di vista tattico, mister Calabro adotta prevalentemente il 3-5-2, modulo speculare a quello del Südtirol. Contro i biancorossi saranno assenti il difensore centrale Illanes, squalificato per cumulo di ammonizioni, e il centrocampista Bouah, indisponibile.

Il miglior marcatore della Carrarese è l’attaccante Fabio Abiuso: il 23enne, cresciuto nella Primavera dell’Inter e giunto in estate dal Modena, ha già collezionato otto gol e quattro assist in campionato. Da tenere d’occhio anche il trentuenne centrocampista argentino Nicolas Schiavi, autore di sei reti e già in perfetta parità con il bottino della passata stagione. Tra i protagonisti spicca inoltre l’esterno Simone Zanon, ventiquattrenne meranese cresciuto proprio nel vivaio biancorosso, finora a segno tre volte e con altrettanti assist all’attivo.