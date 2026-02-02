La ViPo fa sua la Coppa di Promozione: battuta 3-1 l'Alense

Al Briamasco l'ultimo atto della Coppa Promozione incorona l'undici di Stefano Manica che meritatamente prevale con un 3-1 firmato Ciovnicu, Valentini e Bonilla

Finisce nella bacheca della ViPo Trento la prima edizione della Coppa Casse Rurali Trentine di Promozione, competizione lanciata quest'inverno dal Comitato provinciale Figc per completare il quadro delle coppe di categoria, finora orfano di quella della Promozione.

È stata una finale bella e combattuta quella fra Vipo e Alense, squadre che si erano già affrontate due settimane fa nella fase eliminatoria e dunque si conoscevano a menadito, ancor più tenendo conto che il mister dei trentini Stefano Manica sedeva nel triennio scorso proprio sulla panca lagarina.

Davanti ad un buon pubblico l'undici della collina ha allungato le mani sulla gara già dopo trenta secondi quando al termine di un'apprezzabile combinazione in velocità fra Srhiri e Bonilla la sfera giungeva a Ciovnicu che a tu per tu con Carpi insaccava sul primo palo: 1-0 e sfida orientata da subito.

La reazione dell'Alense produceva una invitante penetrazione di Fiorini sulla sinistra raccolta da nessuno ed un paio di conclusioni imprecise dalla distanza. La Vipo controllava e ripartiva, pronta a far male con due punte di peso e gli inserimenti continui da dietro degli ispirati Francescon e Srhiri. Nel finale di frazione ecco il raddoppio scaturito da una pregevole girata di testa di Alberto Valentini, imbeccato dal cross dal fondo del solito Francescon.

Il 2-0 sembrava aver chiuso anzitempo il match ma non era così giacchè dopo l'intervallo l'altro Alberto Valentini, quello con la casacca biancoceleste, trovava il varco giusto e dimezzava lo svantaggio rianimando il tifo lagarino,

La Vipo però non si scomponeva e al 18' si portava sul 3-1 con una gran staffilata dai sedici metri di Bonilla che riscattava nel migliore dei modi un erroraccio a porta vuota di pochi minuti prima. L'Alense, colpita e affondata, non riusciva più a crederci, i suoi assalti si infrangevano contro la muraglia azulgrana e la Coppa prendeva decisamente la via della collina est senza ulteriori veri sussulti. Finiva così con la festa in campo di Catino e compagni che meritatamente alzavano il trofeo al cielo in questa prima, certamente riuscita, edizione della manifestazione.

Il tabellino

VIPO TRENTO - ALENSE 3-1 (2-0)

RETI: 1' pt Ciovnicu (V), 44' pt Valentini (V), 1' st Valentini (A), 18' st Bonilla (V).

VIPO TRENTO: Marcantoni, Srhiri, Rattin, Salvaterra, Bertoldi (40' st Pedrotti P.) Pedrotti G. (22'st Bortolotti), Ciovnicu (31'st Battisti), Catino, Valentini (43'st Samardjiski), Francescon, Bonilla (25'st Curzel). All. Manica.

ALENSE: Carpi, Benedetti, Cavagna (32'st Rizzi), Stella (32'st Devigili), Emanuelli (29'Dall'Agnol), Azzolini (38' Hmidi), Valentini, Trainotti (25' Bandera), Moscatelli, Simonini, Fiorini. All. Debiasi.

ARBITRO: Galli di Rovereto (Amistadi e Marchi di Arco/Riva).