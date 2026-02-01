Vipo Trento ed Alense in campo oggi per la Coppa di Promozione

Al Briamasco alle 15 la finale del torneo fra due big della categoria

Si gioca questo pomeriggio alla stadio Briamasco di Trento l'atto conclusivo della Coppa di Promozione Casse Rurali Trentine. A contendersela sono Vipo Trento e Alense, formazioni uscite vittoriose dalle semifinali di domenica scorsa rispettivamente contro Anaune e Settaurense. I trentini di Manica si erano imposti ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90' regolamentari mentre i biancocelesti di Ala avevano rifilato un secco 4-0 ai chiesani.

La sfida odierna si era già vista oltre che nell'andata di campionato (1-0 esterno per la Vipo) anche nella fase di qualificazione di questa competizione ad inizio mese a Gabbiolo, e ad imporsi furono Francescon e compagni con un inedito quanto scoppiettante 6-5. Poi entrambe superarono il turno ed ora si ritrovano a contendersi la Coppa in una finale che si preannuncia equilibratissima. Non sono previsti forfait particolari nelle due formazioni che non hanno fatto mistero di tenere molto a questo trofeo di nuova istituzione, anche per la presenza in campo di alcuni ex, su tutti proprio il mister dei trentini Stefano Manica.

Arbitrerà Francesco Maria Galli di Rovereto coadiuvato dagli assistenti Andrea Amistadi e Emanuele Marchi della sezione Arco/Riva. Il calcio d'inizio alle 15.