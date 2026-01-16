Il Südtirol inizia il girone di ritorno ad Empoli

Il Südtirol comincia il girone di ritorno da Empoli. Dopo aver concluso la prima parte del campionato di Serie B con la vittoria interna di sabato scorso contro lo Spezia, che ha portato a 19 i punti in classifica, i biancorossi si apprestano ad affrontare la ventesima giornata del calendario asimmetrico del torneo cadetto 2025-2026. La squadra di Fabrizio Castori sarà impegnata in trasferta, sul campo del blasonato Empoli, nel pomeriggio di sabato con calcio d'inizio alle ore 15.

Dopo un prolungato digiuno di vittorie, sabato scorso il Südtirol ha riassaporato il gusto del successo, conquistando i tre punti sul terreno di casa, allo Stadio Druso, superando in rimonta per 2-1 lo Spezia, scavalcato in classifica.

Simone Davi ha scontato il turno di squalifica per somma di ammonizioni ed è a disposizione, così come Domen Crnigoj, che si è aggregato alla squadra nella giornata di martedì. Restano invece indisponibili Jacopo Martini e Andrea Masiello, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni.

Gli avversari

Dopo la retrocessione dalla Serie A al termine dello scorso campionato, l'Empoli, uno dei club più rinomati per la capacità di formare e lanciare giovani talenti, ha puntato su un nuovo allenatore, Guido Pagliuca, reduce dal positivo ciclo con la Juve Stabia. Il tecnico 49enne, che lo scorso anno aveva portato la squadra campana alle semifinali dei playoff di Serie B, è stato esonerato dopo sette giornate di campionato, proprio dopo la vittoria per 2-1 in trasferta contro il Südtirol. Il club toscano ha richiamato Alessio Dionisi, che nella stagione 2020-2021 aveva guidato la squadra alla promozione in Serie A. Con il nuovo tecnico, che finora ha prediletto i moduli 3-4-2-1 e 3-5-2, l’Empoli ha conquistato 18 punti in 12 partite, frutto di cinque vittorie e tre pareggi, a fronte di quattro sconfitte. I toscani sono imbattuti da tre partite e nell'ultima giornata si sono imposti per 1-0 sul difficile campo del Cesena, prima ancora avevano pareggiato 1-1 contro la capolista Frosinone e vinto 1-0 in trasferta a Mantova. Con 27 punti, l’Empoli occupa attualmente l'ottavo posto in classifica.

Per quanto riguarda la rosa, nelle ultime giornate mister Dionisi ha dovuto rinunciare al difensore Indragoli, al centrocampista Saporiti e agli attaccanti Pellegri e Konaté.

Due degli ultimi tre gol in campionato dell'Empoli sono stati realizzati da Marco Nasti. L'attaccante 22enne, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha siglato la rete della vittoria per 1-0 contro il Mantova e ha firmato l'1-1 contro il Frosinone. Il suo primo gol stagionale è arrivato proprio nella partita di andata contro l'FC Südtirol, con il definitivo 2-1 segnato nei minuti di recupero.

Il capocannoniere della squadra è Stiven Shpendi, che, come Nasti, ha trovato la rete nella partita di andata contro i biancorossi. L'attaccante 22enne ha finora realizzato sei gol in campionato, gli stessi del fratello gemello Cristian, in forza al Cesena.

Il centrocampista Rares Ilie, 22enne rumeno, lo scorso anno in forza al Catanzaro, sta attraversando un periodo di grande forma e si è distinto segnando il gol della vittoria per 1-0 contro il Cesena nel fine settimana appena trascorso, oltre a fornire l’assist per il pareggio per 1-1 contro il Frosinone.