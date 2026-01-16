calcio.sportrentino.it
Trento, occhio al Novara!

Il Trento torna a giocare allo Stadio Briamasco. Il fischio d’inizio dell’incontro contro il Novara, valido per il ventiduesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con trenta punti mentre i piemontesi sono quindicesimi con ventritré punti. Per la ventiduesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Meconi, Mehic, Giannotti, Cruz ed Ebone.

Verso i giochi olimpici

In occasione della gara di campionato Trento-Novara, in programma domani allo Stadio Briamasco alle ore 14.30, A.C. Trento 1921 dedicherà la partita alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, uno degli appuntamenti sportivi più importanti di sempre per l’Italia e che coinvolgerà direttamente anche il territorio Trentino. Nel prepartita è previsto un momento istituzionale con la presenza della presidente del Coni Trento, Paola Mora e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico di Trento, Massimo Bernardoni, che presenteranno l’evento e il suo impatto sul territorio. Saranno inoltre presenti allo stadio le due torce, quella olimpica e quella paralimpica, simboli dei Giochi e che attraverseranno il campo portate da due tesserati del settore giovanile gialloblù. Durante l’intervallo della partita, saranno invece ospiti al Briamasco il campione olimpico di curling Amos Mosaner, oro a Pechino 2022 nel doppio misto, e i giocatori della Nazionale italiana di para ice hockey Gianluigi Rosa, Francesco Torella e Gianluca Cavaliere, protagonisti alle prossime Paralimpiadi Invernali. Nel corso della gara verranno proiettati sul maxischermo e sui led dello stadio video e grafiche dedicate ai Giochi. L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso promosso dal Club e volto a valorizzare, nel corso delle partite casalinghe, temi di rilievo sportivo, sociale e territoriale, confermando il ruolo di A.C. Trento 1912 come punto di riferimento per la comunità.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza5321
Union Brescia4221
Lecco4121
Cittadella3521
Alcione Milano3321
Inter Under 233121
Renate3121
Trento3021
Arzignano2721
Pro Vercelli2721
Lumezzane2621
Giana Erminio2621
Dolomiti Bellunesi2521
Albinoleffe2421
Ospitaletto2321
Novara2321
Virtus Verona1821
Pergolettese1521
Pro Patria1221
Triestina-221

