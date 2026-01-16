Trento, occhio al Novara!

Il Trento torna a giocare allo Stadio Briamasco. Il fischio d’inizio dell’incontro contro il Novara, valido per il ventiduesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con trenta punti mentre i piemontesi sono quindicesimi con ventritré punti. Per la ventiduesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Meconi, Mehic, Giannotti, Cruz ed Ebone.

Verso i giochi olimpici

In occasione della gara di campionato Trento-Novara, in programma domani allo Stadio Briamasco alle ore 14.30, A.C. Trento 1921 dedicherà la partita alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, uno degli appuntamenti sportivi più importanti di sempre per l’Italia e che coinvolgerà direttamente anche il territorio Trentino. Nel prepartita è previsto un momento istituzionale con la presenza della presidente del Coni Trento, Paola Mora e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico di Trento, Massimo Bernardoni, che presenteranno l’evento e il suo impatto sul territorio. Saranno inoltre presenti allo stadio le due torce, quella olimpica e quella paralimpica, simboli dei Giochi e che attraverseranno il campo portate da due tesserati del settore giovanile gialloblù. Durante l’intervallo della partita, saranno invece ospiti al Briamasco il campione olimpico di curling Amos Mosaner, oro a Pechino 2022 nel doppio misto, e i giocatori della Nazionale italiana di para ice hockey Gianluigi Rosa, Francesco Torella e Gianluca Cavaliere, protagonisti alle prossime Paralimpiadi Invernali. Nel corso della gara verranno proiettati sul maxischermo e sui led dello stadio video e grafiche dedicate ai Giochi. L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso promosso dal Club e volto a valorizzare, nel corso delle partite casalinghe, temi di rilievo sportivo, sociale e territoriale, confermando il ruolo di A.C. Trento 1912 come punto di riferimento per la comunità.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni