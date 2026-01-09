Per la prima sfida del 2026 il Südtirol ospita lo Spezia

La breve sosta invernale della Serie B è terminata e il Südtirol si appresta ad affrontare l’ultima gara del girone di andata. Nella 19ª giornata di campionato, i biancorossi di mister Fabrizio Castori ospiteranno allo Stadio Druso lo Spezia, guidato da Roberto Donadoni. Una sfida tra due squadre vicine in classifica, quindi con la posta in palio particolarmente elevata. La prima partita del nuovo anno solare, quella che chiude il girone ascendente, è in programma sabato 10 gennaio sul terreno di viale Trieste, con calcio d'inizio previsto alle ore 15.

Dopo 18 partite giocate e 20 ancora da disputare, l’FC Südtirol occupa il 17° posto in classifica con 16 punti. Attualmente questo significherebbe la partecipazione ai playout, ma la zona-salvezza, che garantisce la permanenza diretta in categoria alla fine della stagione, dista solo un punto. Il prossimo avversario, lo Spezia, si trova proprio una lunghezza sopra.

Sabato l'allenatore Fabrizio Castori dovrà rinunciare a due giocatori, ma potrà contare sui due nuovi acquisti. Mancheranno all’appello Simone Davi (squalificato) e Jacopo Martini (frattura del quinto metatarso), mentre Simone Verdi e Marco Frigerio, arrivati all'inizio di gennaio rispettivamente da Como e Lecco, saranno a disposizione del tecnico.

Gli avversari

Dopo aver visto svanire nella finale playoff, persa contro la Cremonese, il ritorno in Serie A nella scorsa stagione, lo Spezia ha iniziato l’attuale campionato con risultati al di sotto delle proprie ambizioni. Al termine dell’undicesima giornata, con un bilancio di una vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte, la società ligure ha deciso di separarsi dall’allenatore Luca D’Angelo, affidando la guida tecnica all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Donadoni, allenatore di lunga e consolidata esperienza. Sotto la guida del nuovo tecnico, che da giocatore ha vinto con la maglia del Milan sei scudetti e tre volte la Champions League, la squadra ligure, in sette partite, ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e subito tre sconfitte, risalendo la china dalla zona retrocessione. Mister Donadoni ha insistito principalmente sul modulo 3-5-2, speculare allo stile di gioco del Südtirol. Nell'ultima partita del 2025, lo Spezia ha ottenuto una vittoria interna contro il Pescara, con la rete del 2-1 arrivata nei concitati minuti di recupero. Con 17 punti, occupa attualmente il 15° posto in classifica.

Nel mercato invernale lo Spezia ha finora completato due operazioni in entrata: il portiere Boris Radunovic, proveniente dal Cagliari, e il difensore Leonardo Sernicola, prelevato dalla Cremonese. Contestualmente, la società ha ufficializzato due cessioni: il difensore Andrea Cistana, passato al Bari, e il centrocampista Salvatore Esposito, trasferitosi alla Sampdoria.

Il gol decisivo all’ultimo minuto contro il Pescara è stato realizzato da Gabriele Artistico. Il ventitreenne attaccante romano ha così firmato il suo terzo centro stagionale. Tutte le reti sono state messe a segno sotto la gestione Donadoni e hanno garantito i tre punti alla sua squadra.

Anche Gianluca Lapadula, attaccante di spicco e protagonista da anni ai massimi livelli della Serie B, ha segnato tre reti. Il 35enne nazionale peruviano aveva già affrontato il Südtirol ai tempi della scomparsa Serie C2. Nei sette incontri disputati contro i biancorossi ha realizzato quattro gol. Con la maglia del Cagliari, nella stagione 2022-2023, aveva trovato la rete sia nella partita di andata sia in quella di ritorno.

Tra gli altri giocatori chiave dello Spezia spicca l’esterno Giuseppe Aurelio, 25 anni, originario di Bracciano, titolare sulla fascia sinistra. Finora ha collezionato 13 presenze in campionato, impreziosite da due gol e un assist.