Il Südtirol ufficializza l'acquisto di Verdi e Frigerio

Simone Verdi e Marco Romano Frigerio sono due nuovi giocatori del Südtirol. Il club bolzanino ha raggiunto un accordo con il Como 1907 per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante 33enne. Verdi ha sottoscritto con un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un'ulteriore stagione. In quanto al secondo, la società biancorossa ha raggiunto un accordo con il Calcio Lecco 1912 per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista ventiquattrenne, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione.

Verdi, nella foto sopra, è nato il 12 luglio 1992 a Broni, in provincia di Pavia, e ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili dell'Audax Travacò. All'età di undici anni è passato al settore giovanile del Milan, dove ha militato in tutte le squadre fino alla Primavera. Ha esordito tra i professionisti con i rossoneri all'età di 17 anni, in Coppa Italia contro il Novara.

Nell'estate del 2011 Verdi si è trasferito al Torino. Con i granata ha disputato la sua prima stagione completa da professionista in Serie B e, successivamente, ha collezionato le prime presenze in Serie A. Nella finestra invernale di mercato del 2013 è stato ceduto in prestito alla Juve Stabia in Serie B, prima di giocare nella stagione 2013-2014, sempre in prestito, con l'Empoli nella stessa categoria. Con la squadra toscana è riuscito a conquistare la promozione in Serie A, dove nella stagione successiva si è affermato.

Nell'estate 2015, la comproprietà dei suoi diritti alle prestazioni sportive tra il Torino ed il Milan si è risolta a favore dei rossoneri. Verdi è passato poi in prestito all’Eibar, nel massimo campionato spagnolo, prima di disputare il girone di ritorno della stagione 2015-2016 in Serie A con il Carpi, allenato da Fabrizio Castori.

All'inizio della stagione 2016-2017, Verdi si è trasferito a titolo definitivo al Bologna. Con la casacca rossoblù ha disputato due ottime stagioni in Serie A, segnando dieci gol e fornendo dieci assist nella seconda annata agonistica. In questo periodo ha esordito con la nazionale maggiore: in maglia azzurra ha disputato, in totale, quattro partite tra marzo 2017 e giugno 2018.

Le convincenti prestazioni con la maglia del Bologna hanno spianato la strada a Verdi verso il Napoli, con cui ha debuttato in Champions League nella stagione 2018-2019. L’anno dopo è tornato in prestito al Torino, che lo ha poi acquistato a titolo definitivo nel settembre 2020.

Nella sessione invernale di mercato del 2022, Verdi è passato in prestito alla Salernitana, dove, con cinque gol, ha contribuito in modo determinante alla permanenza in Serie A della squadra campana. Anche nella stagione successiva, in prestito all'Hellas Verona, realizzando cinque reti, ha recitato un ruolo da protagonista nella corsa alla permanenza in Serie A degli scaligeri.

All'inizio della stagione 2023-2024, Verdi è stato ingaggiato dal Como, in Serie B, e ha contribuito in modo significativo allo storico ritorno in Serie A dei lariani, mettendo a segno otto gol e due assist. Dopo nove presenze nella massima serie con il Como, nel mercato invernale del 2025 si è trasferito al Sassuolo, dove ha potuto festeggiare la sua seconda promozione consecutiva in Serie A.

In carriera, Verdi ha collezionato 241 presenze in Serie A, segnando 37 gol, e 115 partite in Serie B con 15 reti.

Frigerio, nella foto sopra, nato il 16 luglio 2001 a Carate Brianza, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Vis Nova Giussano. All'età di undici anni si è trasferito nel settore giovanile del Milan, dove ha completato la sua formazione fino ad arrivare in Primavera. Nella stagione 2020-2021, mister Stefano Pioli lo ha convocato a più riprese in prima squadra, a completare l’organico rossonero.

Nell'agosto 2021 si è trasferito in prestito alla Lucchese, in Serie C, per fare le prime esperienze nel calcio professionistico. Dopo una stagione da protagonista in Toscana, all'inizio dell’annata agonistica 2022-2023 è passato in forza al Foggia, in Serie C. Con i rossoneri pugliesi guidati da Delio Rossi ha raggiunto la finale dei playoff per la promozione in Serie B, persa contro il Lecco. In quella stagione Frigerio ha disputato 35 partite di campionato, segnando cinque gol, e otto partite di playoff, in cui ha messo a segno altre due reti.

Dopo altri sei mesi al Foggia, Frigerio si è trasferito al Lecco, dove ha disputato le sue prime partite in Serie B. È rimasto in forza alla società bluceleste anche dopo la retrocessione in Serie C e, negli ultimi diciotto mesi, ha disputato 38 gare di campionato, segnando quattro gol e fornendo due assist.