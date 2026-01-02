Trento, arriva la Giana Erminio

La squadra di Luca Tabbiani vuole iniziare nel miglior modo possibile questo 2026. Per riuscirci, domani dovrà raccogliere punti nella sfida casalinga contro la Giana Erminio. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il ventesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quinti con ventisette punti assieme all’InterU23 e all’Alcione Milano mentre i lombardi sono ottavi con ventisei punti. Per la ventesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Meconi, Miranda, Mehic, Cruz ed Ebone.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni