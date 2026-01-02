calcio.sportrentino.it
Serie C

Trento, arriva la Giana Erminio

La squadra di Luca Tabbiani vuole iniziare nel miglior modo possibile questo 2026. Per riuscirci, domani dovrà raccogliere punti nella sfida casalinga contro la Giana Erminio. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il ventesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quinti con ventisette punti assieme all’InterU23 e all’Alcione Milano mentre i lombardi sono ottavi con ventisei punti. Per la ventesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Meconi, Miranda, Mehic, Cruz ed Ebone.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza4919
Lecco3719
Union Brescia3619
Cittadella3219
Inter Under 232719
Trento2719
Alcione Milano2719
Giana Erminio2619
Renate2519
Arzignano2419
Pro Vercelli2419
Ospitaletto2219
Lumezzane2219
Albinoleffe2119
Novara2119
Dolomiti Bellunesi2119
Virtus Verona1819
Pergolettese1519
Pro Patria1219
Triestina-219

