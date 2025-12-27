C'è Verdi per rilanciare il Sudtirol. Ma tutti vogliono Kofler

L'ex di Como, Bologna e Napoli si sta già allenando coi biancorossi. Intanto piovono le richieste per il difensore Kofler: in pole c'è il Torino

Mentre continuano a latitare le soddisfazioni sul campo, il Sudtirol si muove sul mercato: è Simone Verdi il primo colpo ad effetto. Il fantasista lombardo, trentatré anni lo scorso luglio, di proprietà del Como, è stato ingaggiato alla vigilia di Natale ed ha già cominciato ad allenarsi agli ordini di Castori anche se l'operazione potrà essere perfezionata e chiusa solo col nuovo anno.

Un movimento importante in chiave rafforzamento per il team altoatesino che abbisogna di qualche innesto per irrobustire l'organico un po' in tutti i reparti dopo un girone d'andata in sofferenza soprattutto per i tanti, troppi pareggi a fronte di appena un paio di successi pieni.

Verdi è un giocatore di indubbia classe ed esperienza seppur in ribasso nelle ultime stagioni. Al Como quest'anno non è mai stato utilizzato da Fabregas e lo scorso anno col Sassuolo aveva raccolto solo 9 presenze. Nondimeno in carriera vanta 240 partite in serie A e 115 in serie B con le maglie fra le altre di Bologna, Torino, Napoli, Empoli, Verona, Como. Ha vestito pure una ventina di volte la maglia azzurra esordendo in Nazionale maggiore nel 2017 contro l'Olanda. Possibile un suo impiego già fra due settimane nel prossimo match interno di campionato contro lo Spezia..

Se Verdi è il primo arrivo ufficiale di gennaio, radiomercato fa sapere di un altro affare in corso di lavorazione: riguarda il ventiquattrenne Marco Romano Frigerio, mediano di scuola Milan già di Lucchese e Foggia, da due stagioni al Lecco in C. Qualche sondaggio sarebbe stato effettuato poi col Modena sia per il centrocampista Giuseppe Caso che per l'attaccante portoghese Pedro Mendes ma la pista pare difficilmente praticabile anche per la concorrenza di Samp e Spezia.

Sul fronte partenze pressoché certa quella di Italeng utilizzato col contagocce da Castori mentre si infittiscono le voci sulla possibile uscita di quello che è rapidamente diventato il pezzo più pregiato dell'organico biancorosso, cioè Raphael Kofler, di recente inserito anche nella formazione Top 11 della serie cadetta per l'intero 2025 stilata da Gianluca Di Marzio. Il difensore meranese è nel mirino da tempo di club di serie A e già nell'estate si era parlato di forte interessamento di Verone, Cremonese e Cagliari.

In questi giorni però sarebbe soprattutto il Torino che, stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport e dai siti legati alla tifoseria granata, avrebbe cercato convintamente il numero 28 del Sudtirol valutato fra i tre e i quattro milioni di euro. Kofler, che è un classe 2005 ed è stato titolare in Nazionale Under 20, è seguito dall'agente Fifa Patrick Bastianelli ed è legato al Sudtirol da un contratto che scadrà nel 2028; ha esordito in B nell'agosto del 2023 lanciato da Bisoli inizialmente come centrocampista e successivamente arretrato sulla linea dei difensori dove si è affermato per applicazione e affidabilità superando ora le 60 presenze in serie B.

Malgrado le continue sirene della categoria superiore, resta comunque difficile pensare che il Sudtirol possa farlo partire in questa sessione invernale di mercato anche perché, a suon di prestazioni positive, la sua valutazione pare destinata solo a crescere.