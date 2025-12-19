Il Trento vuole chiudere il 2025 nel migliore dei modi

La squadra di Tabbiani vuole chiudere al meglio questo 2025. Per riuscirci, dovrà raccogliere punti nella sfida casalinga contro le Dolomiti Bellunesi. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il diciannovesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con ventiquattro punti assieme alla Pro Vercelli mentre i veneti sono undicesimi con ventuno punti. Per la diciannovesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara: Meconi, Miranda, Maffei, Mehic, Corallo, Cruz ed Ebone.

CHRISTMAS MATCH

In occasione della gara, il Club celebrerà il Christmas Match, trasformando la partita in un momento di festa dedicato al Natale e soprattutto ai più piccoli. Durante l’intervallo verrà allestita una sala Hospitality interamente riservata ai più piccoli, mentre all'entrata sarà promossa una raccolta di doni che verranno successivamente distribuiti ai ragazzi presenti allo Stadio. Spazio anche alla creatività, con la premiazione dello striscione più bello, realizzato delle società del Patto Trentino. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre attiva una fan-camera dal carattere ludico, con la consegna di doni ad alcuni tifosi presenti allo stadio, e non mancherà, come di consueto, la premiazione dell’Mvp della partita. Tutti i bambini riceveranno poi all’ingresso uno speciale gadget, mentre all’uscita verrà consegnato il calendario del Trento 2026. Non mancheranno neppure le classiche premiazioni: prima del calcio d’inizio, sarà ospite al Briamasco il campione azzurro Yeman Crippa, che verrà premiato dal Club, mentre durante l’intervallo interverrà il presidente di Ail Trento, associazione impegnata nel sostegno al territorio attraverso le proprie attività di raccolta fondi, in particolare con le tradizionali iniziative legate alle stelle di Natale e ai prodotti solidali.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Fabio Giambertone (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni