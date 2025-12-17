Levico vs Virtus Bolzano: chi farà sua la Coppa regionale?

Sabato al Galizia di Laives l'ultimo atto del calcio di casa nostra per il 2025. Una sfida che assegnerà trofeo e pass per il tabellone nazionale di Coppa Italia.

Con la finale di Coppa Italia regionale cala il sipario sul calcio dilettantistico di casa nostra per l'anno di grazia 2025. Sabato prossimo, 20 dicembre, sul sintetico del Centro sportivo Galizia di Laives saranno Levico Terme e Virtus Bolzano a giocarsi il trofeo che darà accesso al tabellone nazionale a partire dal febbraio venturo. Entrambe sono fresche di conquista della rispettiva Coppa provinciale vinta lo scorso fine settimana in maniera difforme: i gialloblù del lago hanno superato solo ai calci di rigore il Comano Fiavè dopo che il match si era chiuso al 120° sull'1-1 grazie alle reti di Forcinella e Amorth; senza storia invece l'affermazione dei biancorossi bolzanini che nel derby coi cugini del Bozner si sono imposti con un perentorio

5-1

firmato da Moussaoui (doppietta), Calabrese, Kaptina e Kicaj.

Dunque si rinnova la sfida fra levicensi e virtussini che pure in campionato erano le due favorite designate sebbene in realtà abbiano un po' tradito le attese restando a lungo nelle posizioni di rincalzo. A fine andata però la Virtus ha saputo trovare l'accelerazione giusta ed ha rimesso le cose a posto conquistando vetta e titolo d'inverno a quota 30 punti, in comproprietà col Bozner. Più faticosa la risalita del Levico capace di centrare un lungo filotto di imbattibilità diviso però equamente fra vittorie e pareggi: il conto così torna solo parzialmente con un sesto posto a - 6 dalla capolista, distacco non trascurabile. Fondamentale sarà probabilmente il faccia a faccia del 1 febbraio, seconda di ritorno al Talvera.

Ma quel giorno è lontano e l'attenzione ora non può che riversarsi tutta sul match di sabato; non sono annunciate defezioni importanti negli schieramenti a parte Viola per il Levico, squalificato dopo l'espulsione rimediata al Briamasco contro il Comano. In campionato a settembre a Levico fu la Virtus a prevalere 2-0 con un gol per tempo di Kaptina e Timpone, stavolta Manfioletti & C. sono decisissimi a giocarsela fino in fondo per chiuderla magari ai rigori come successo ben tre volte nella loro stagione di coppe (semifinale e finale della Coppa Italia e sedicesimi di Coppa Trentino Dao Conad). Il calcio d'inizio alle 14,30