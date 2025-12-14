Tris centrato: la Coppa è rigorosamente del Levico

Terzo trofeo consecutivo dei gialloblù che superano un ottimo Comano ai tiri dal dischetto dopo l'1-1 dei tempi regolamentari

Non c'è due senza tre: dopo i successi del 2023 e 2024 anche la Coppa Italia provinciale della stagione in corso finisce nella bacheca del Levico Terme. Una vittoria sofferta e si può definire anche fortunata quella dei gialloblù di Manfioletti che hanno prevalso su un ispirato Comano Fiavé ai calci di rigore dopo che i 90' regolamentari e i due supplementari si erano conclusi in pareggio. Da segnalare che pure in semifinale la squadra del lago aveva prevalso ai tiri dagli unici metri sull'Union Trento.

Davanti ad un pubblico che ha affollato numeroso il Briamasco, il match ha offerto emozioni per merito soprattutto del Comano che ha tenuto a lungo il pallino del gioco impegnando più volte la difesa levicense sia nella prima frazione che nel resto del confronto, trovando sempre sulla sua strada un ottimo Froner e, alla bisogna, pure i legni a dirgli di no.

La cronaca segnala un avvio veemente dell'undici di Max Ceraso che sfiora il vantaggio prima con Sottovia e poi con Ajdaroski, imprecisi al momento della conclusione. Il Levico si vede con Trevisan dalla distanza e con una tocco angolato di Amorth che gonfia la rete ma viene annullato per una posizione di fuorigioco apparsa chiara. Nel finale di tempo il botta e risposta che sblocca il punteggio ma non la parità: al 40' è Forcinella che impegna Froner e lo buca col tape-in regalando l'illusione momentanea ai giudicariesi, tre minuti più tardi ci pensa Amorth a rimettere tutto in discussione finalizzando da pochi metri un assist di Bucci.

La ripresa offre ancora palpiti grazie alla tenacia del Comano che ci prova con continuità senza trovare soddisfazione. La traversa dice no a Poletti e la sfida vira così verso i supplementari che vedono l'ennesima recriminazione degli uomini di Bosetti (sostituto in panca dello squalificato Ceraso) per il legno colpito anche da Forcinella a portiere battuto. Si va così verso i rigori e al 119' Manfioletti sorprende tutti togliendo Froner per inserire dalla panchina Matrone, specialista contro i tiri dal dischetto. L'effetto psicologico diventa concreto subito poiché il numero dodici para il penalty di Corradini e si ripete all'ultimo neutralizzando quello di Risatti. Il Levico si impone così 4-3 e festeggia attendendo di sapere con chi dovrà giocarsi domenica prossima la Coppa Italia regionale (e conseguente ammissione al tabellone nazionale) fra Bozner e Virtus Bolzano impegnate a breve nella finale altoatesina. Al Comano Fiavè, che avrebbe meritato di più, non resta che lagnarsi con la cattiva sorte.

Il tabellino

LEVICO TERME-COMANO TERME FIAVÉ 1-1 (4-3 d.c.r.)

LEVICO TERME: Froner (14' sts Matrone) Viola, Cosentino, Vesco, Dominguez, Battisti (1' sts Bak), Trevisan, Rinaldo, Bucci (10' pts Ambrosi), Amorth (22' st Ruiz), Dalla Valle (22' st Gerthoux). All. Manfioletti.

COMANO TERME FIAVÉ: Sing, Carli (15' sts Risatti), Giovannini, Caliari, Fusari (13' st Raveane), Corradini, Cereghini, Sottovia (38' st Poletti) Forcinella, Ajdaroski, Pasini (31' Ortolani). All. Ceraso.

ARBITRO Armellini di Arco/Riva (De Carli di Rovereto e Canali di Trento)

RETI: 40' Forcinella, 43' Amorth.

NOTE: spettatori 500 circa, espulso Viola al 11' sts per somma di ammonizioni. Hanno segnato i penalty Dominguez, Vesco, Rinaldo per il Levico, Ajdaroski e Forcinella per il Comano.