Levico e Comano, la finale di Coppa Italia è affar vostro

Oggi al Briamasco si assegna il trofeo provinciale. Domani tocca all'Alto Adige col derby Bozner-Virtus Bolzano

Fine settimana dedicato tutto alla Coppa Italia quello che si apre oggi.

Al Briamasco di Trento con calcio d’inizio alle 14.30 saranno Levico Terme e Comano Fiavé a sfidarsi per la conquista della Coppa Italia del Trentino: un faccia a faccia che in campionato lo scorso ottobre terminò 1-1 con le reti di Cereghini per i giudicariesi e la replica di Bucci per i gialloblu del lago che fra l'altro sono i campioni uscenti della competizione (l'anno scorso vinsero la finale di Lavis contro la Vipo Trento al 120.esimo minuto).

Un risultato, il pareggio, che non potrà ripetersi oggi in quanto sarebbero prima i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore a stabilire il nome della vincitrice. Entrambe le squadre sono annunciate in formazione tipo, arbitrerà Michele Armellini di Arco/Riva, con Linda De Carli e Andrea Canali come assistenti.

Domani pomeriggio al Druso di Bolzano sarà la volta invece della finale di Coppa Italia dell’Alto Adige: di fronte si ritroveranno Virtus Bolzano e Bozner in un derby che costituisce una sorta di resa dei conti fra le due compagini che hanno dominato il girone d’andata dell’Eccellenza aggiudicandosi ex aequo il platonico titolo d’inverno.

A settembre lo scontro di campionato lo vinse 2-1 il Bozner di Hugo Pomella con le reti di Gsmper e Zeni cui replicò solo parzialmente allo scadere Timpone. Direzione di gara affidata a Fabio Pintarelli di Bolzano con assistenti Alessandro Salerno e Petra Kofler; il calcio d’inizio alle 14.30.

Da ricordare infine che sempre domani a San Giorgio di Brunico andrà in scena anche il recupero della 13.sima giornata di Eccellenza fra il San Giorgio e la Benacense, rinviato a suo tempo per neve. Arbitrerà Christian Gallini di Bolzano.