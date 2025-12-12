Sabato contro il Bari l'ultima in casa del 2025 per il Südtirol

I biancorossi di mister Fabrizio Castori si accingono a disputare la loro ultima partita interna dell'anno solare. Sabato 13 dicembre i biancorossi ospitano il Bari sul terreno dello Stadio Druso nella gara valida per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 15.

Il prezioso quanto convincente pareggio ottenuto nel turno precedente sul campo della quotata capolista Monza ha trasmesso ulteriore fiducia al Südtirol. La squadra brianzola, retrocessa dalla Serie A al termine della scorsa annata agonistica, è passata in vantaggio grazie a uno spettacolare gol di Maric, prima del pareggio di Odogwu nell'ultimo quarto di gara. Contro il Bari, i biancorossi puntano a proseguire sulla strada intrapresa, cercando di conquistare tre punti davanti al proprio pubblico per guadagnare terreno in classifica. L'FCS si trova attualmente al 16° posto con 14 punti.

Gli avversari

Nella scorsa estate, mister Fabio Caserta, dopo l’esperienza a Catanzaro, ha assunto la guida tecnica del Bari, prendendo il posto di Moreno Longo. Dopo tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, la società pugliese ha optato per l’avvicendamento tecnico, sostituendo Caserta con Vincenzo Vivarini. Il tecnico di Ari, classe 1966, è tornato alla guida della squadra che aveva allenato nella stagione 2019-2020, dopo aver iniziato l’attuale campionato come tecnico del neopromosso Pescara, con il quale ha pareggiato 1-1 in casa contro l'FCS, segnando il gol del pareggio in pieno recupero lo scorso primo ottobre. Con Vivarini al timone, il Bari ha subito una sconfitta contro l'Empoli e conquistato due pareggi, nel recupero sul campo della Juve Stabia e con il Pescara. Il tecnico ha fin qui schierato la squadra con il modulo 3-4-2-1. Con 15 punti, il Bari occupa attualmente il 15° posto in classifica e si trova un punto sopra gli altoatesini.

In seguito all'espulsione subita alla fine della partita interna con il Pescara, mister Vivarini è stato squalificato per un turno. Anche il difensore Meroni è stato fermato per una giornata, dopo aver ricevuto nella stessa partita una doppia ammonizione, con conseguente espulsione. Nell’ultima giornata di campionato, la formazione pugliese non ha potuto contare sulla disponibilità dei centrocampisti Darboe, Pereiro e Bellomo.

L’attuale miglior realizzatore del Bari è Gabriele Moncini (29 anni). L'attaccante, lo scorso anno al Brescia in B e già protagonista con il Benevento nella stagione 2019-2020 culminata con la promozione in Serie A, ha segnato cinque gol nelle prime 15 partite di campionato.

Occhi puntati anche sul suo compagno d'attacco, Cristian Gytkjaer, 35 anni, ex nazionale danese, già protagonista con le maglie di Monza e Venezia, autore di tre gol in dodici presenze in campionato.

Mehdi Dorval (24 anni), da diverse stagioni, è uno degli elementi di spicco del Bari. Difensore esterno dinamico, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, ha esordito anche con la nazionale algerina nelle scorse settimane. Nella passata stagione ha contribuito alla causa barese con quattro gol e cinque assist. Nel campionato in corso ha realizzato una rete, alla quale si aggiungono due assist.