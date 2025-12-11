calcio.sportrentino.it
Dodici squalifiche per diffida tra Eccellenza e Promozione

Con il campionato di Prima Categoria già in sosta, risulta notevolmente alleggerito il lavoro del Giudice sportivo relativamente all’ultimo weekend di calcio regionale, dal quale sono comunque scaturite non poche squalifiche, soprattutto per recidività in ammonizione, tra Eccellenza e Promozione.

Eccellenza: provvedimenti a maggioranza altoatesina

Obbligato a due gare di stop Michael Cia (Brixen), e a una Mattia Zeni (Bozner). Inoltre, alla quinta ammonizione ricevuta, salteranno il primo turno del girone di ritorno: Stefan Pareiner (Valle Aurina), Samuel Angerer (Gherdeina), Riccardo Ceccarini (Lavis), Mattia Turra (Mori S. Stefano), Maximilian Frank (Parcines), Thomas Niederkofler (San Giorgio) e Massimiliano Gretter (Union Trento).

Promozione: sei giocatori obbligati ai box nella prima gara di ritorno

Unico espulso sul campo nell’ultima giornata del girone di andata, Michael Nervo (Dro Cavedine) sarà assente forzato nel prossimo turno, insieme alla seguente lista di squalificati per recidiva in ammonizione: Lorenzo Moscatelli e Christian Trainotti (Alense), Matteo Conci (Altavalsugana), Mattias Tessaro (Molvenospor) e Christian Corradi (Settaurense).

IL COMUNICATO UFFICIALE SUL SITO DELLA FIGC TRENTINA

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza4317
Lecco3317
Union Brescia3017
Cittadella2817
Inter Under 232717
Alcione Milano2717
Pro Vercelli2417
Trento2317
Giana Erminio2317
Renate2117
Dolomiti Bellunesi2117
Novara2017
Lumezzane2017
Albinoleffe1817
Arzignano1817
Ospitaletto1617
Pergolettese1517
Virtus Verona1417
Pro Patria1217
Triestina-517

