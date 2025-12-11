Dodici squalifiche per diffida tra Eccellenza e Promozione

Con il campionato di Prima Categoria già in sosta, risulta notevolmente alleggerito il lavoro del Giudice sportivo relativamente all’ultimo weekend di calcio regionale, dal quale sono comunque scaturite non poche squalifiche, soprattutto per recidività in ammonizione, tra Eccellenza e Promozione.

Eccellenza: provvedimenti a maggioranza altoatesina

Obbligato a due gare di stop Michael Cia (Brixen), e a una Mattia Zeni (Bozner). Inoltre, alla quinta ammonizione ricevuta, salteranno il primo turno del girone di ritorno: Stefan Pareiner (Valle Aurina), Samuel Angerer (Gherdeina), Riccardo Ceccarini (Lavis), Mattia Turra (Mori S. Stefano), Maximilian Frank (Parcines), Thomas Niederkofler (San Giorgio) e Massimiliano Gretter (Union Trento).

Promozione: sei giocatori obbligati ai box nella prima gara di ritorno

Unico espulso sul campo nell’ultima giornata del girone di andata, Michael Nervo (Dro Cavedine) sarà assente forzato nel prossimo turno, insieme alla seguente lista di squalificati per recidiva in ammonizione: Lorenzo Moscatelli e Christian Trainotti (Alense), Matteo Conci (Altavalsugana), Mattias Tessaro (Molvenospor) e Christian Corradi (Settaurense).

