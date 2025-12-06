L'anticipo di Riva accende i riflettori sull'ultima tappa

Oggi in campo Benacense e Levico in attesa dei verdetti di domani sia in testa che in coda

Con l'anticipo di questo pomeriggio alle 18 a Riva del Garda fra Benacense e Levico si aprirà la quindicesima ed ultima d'andata del campionato regionale d'Eccellenza. Un turno che assegnerà in primis il titolo d'inverno conteso fra la capolista Virtus Bolzano e il Bozner separate da un punto. Pure in coda però non difettano i motivi di interesse considerati i due scontri diretti di Parcines e San Paolo. Occhio anche alla corsa al gradino basso del podio che il calante Rovereto dovrà difendere da una muta di inseguitori in grande spolvero. Ecco il dettaglio gara per gara (calcio d'inizio alle 14,30)

BENACENSE-LEVICO TERME: secondo impegno interno consecutivo per i gardesani che dopo la sconfitta dal Bozner devono per forza ritrovare quel successo casalingo che non arriva da oltre due mesi; ma di fronte ci sarà una squadra che non perde da undici giornate e vuol continuare a correre sperando che la continuità a così alti livelli porti alla lunga ad un riavvicinamento al vertice. Arbitra Fabio Pintarellidi Bolzano.

BOZNER-COMANO FIAVE': vittoria cercasi per i bolzanini per provare il sorpasso sui cugini virtussini. Bisognerà però prima fare i conti con un Comano che vince a ripetizione ultimamente (quattro su cinque) e che domenica scorsa ha sbancato il campo del Valle Aurina. Stavolta però mancherà per squalifica Ajdarovski, l'uomo dai gol pesanti, e non è assenza da poco. Arbitra Nicola Vincoletto di San Donà di Piave.

BRIXEN-TERMENO: un'intero girone senza successi casalinghi per i brissinesi che ci riprovano contro un Termeno al solito capace di tutto. A rendere ancora più determinati gli uomini di Sullmann la necessità di cancellare la pessima prova di Mattarello (4-0 dall'Union Trento) dove non hanno mostrato nè gioco nè carattere. Arbitra Matteo Vintari di Bolzano.

ROVERETO-UNION TRENTO RAVINENSE: padroni di casa in evidente calo nell'ultimo mese che non ha portato vittorie bensì solo quattro pareggi e una sconfitta. Il podio è comunque ancora nelle sue mani e non è risultato da poco. L'undici di Melone al contrario viagga sulle ali di un ritrovato entusiasmo grazie alle tre recenti vittorie che hanno rimpinguato la classifica e messo nel mirino l'aggancio proprio ai bianconeri. Arbitra Manuel Da Col di Merano.

SAN GIORGIO-VIRTUS BOLZANO: occasione ghiotta per Kaptina e i suoi ormai ad un passo dal titolo d'inverno. Sfidano un San Giorgio mai così dimesso come quest'anno, incapace di darsi continuità e di risalire una classifica che fin dall'inizio lo vede soffrire. Il presidente Brugger sta provando a rinforzare la rosa ma contro la qualità e la forza della capolista l'avrà dura per l'ennesima volta. Arbitra Marco Zorzon di Trieste.

LAVIS-MORI S. STEFANO: da una parte una squadra che sette giorni fa ha infilato la sua miglior prestazione stagionale, dall'altra una che non si lascia mettere sotto facilmente (solo due sconfitte) ma che è afflitta da una pareggite acuta (sette ics) che ne sta tarpando le ambizioni. Arbitra Alex Recchia di Trento.

PARCINES-VALLE AURINA: scontro diretto fra compagini in condizioni assai critiche considerato che hanno inanellato entrambe tre sconfitte di fila nelle uscite piu recenti. Il morale è sotto i tacchi e richiede una svolta per ricaricare le pile prima della pausa. Arbitra Michele Armellini di Arco/Riva.

SAN PAOLO-GHERDEINA: i bassoatesini vengono da due stop di fila, i gardenesi ne hanno perse quattro delle ultime cinque. Dunque due squadre che se la passano malissimo e che hanno necessità impellente di muovere la classifica. Arbitra Gioele Cipriani di Rovereto.