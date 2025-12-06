Capone al 91' regala il successo al Trento

Un Trento dominante, aggressivo e sempre padrone della partita supera con pieno merito il Cittadella nella 17ª giornata di Serie C. Gli aquilotti impongono da subito il proprio ritmo, costruiscono numerose occasioni nitide e mantengono costantemente l’iniziativa. A decidere la gara è una rete di Capone, siglata nel finale dagli undici metri.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi tra i pali e la linea difensiva composta da Fiamozzi, Trainotti, Corradi e Maffei. In mediana agiscono Giannotti e Aucelli ai lati di Fossati, mentre in avanti spazio a Chinetti e Capone sugli esterni con Pellegrini riferimento centrale. L’avvio è di chiara marca gialloblù: il Trento parte con grande intensità e dopo appena tre minuti si costruisce la prima occasione della gara con Capone. La formazione di Tabbiani continua a spingere e al 5’ è Pellegrini a provarci in solitaria. L’inerzia resta saldamente nelle mani degli aquilotti, che al 18’ si rendono nuovamente pericolosi proprio con Pellegrini: sul traversone l’attaccante anticipa tutti ma la sua deviazione termina alta sopra la traversa.

È un monologo gialloblù nella metà campo avversaria, con il Cittadella costretto a difendersi con ordine senza riuscire mai ad impensierire la retroguardia trentina. Da segnalare due interventi della Fvs, chiamata in causa dai due tecnici: nel primo caso per un possibile cartellino rosso ai danni della squadra ospite, nel secondo per una richiesta di calcio di rigore da parte del Cittadella. In entrambe le situazioni, dopo la revisione, confermata la decisione iniziale del direttore di gara con il punteggio fermo sullo 0-0.

Nella ripresa è ancora la squadra di Tabbiani ad attaccare con maggior continuità: dopo un minuto Giannotti ci prova dal limite ma la conclusione non è precisa. Al 60’ arriva la prima vera occasione del Cittadella: Salvi si inserisce e calcia, centrando però soltanto l’esterno della rete. Gli aquilotti nel giro di poco vanno poi vicinissimi al vantaggio: prima con la punizione di Capone e poi con il colpo di testa di Fiamozzi sul quale Zanellati compie un autentico miracolo. È ancora l’attaccante gialloblù ad andare vicinissimo dal vantaggio, con la sfera che viene parata dall’estremo difensore ospite. Nel finale i gialloblù continuano il proprio pressing e, in pieno recupero, conquistano con Corallo e trasformano con Capone un rigore che certifica una vittoria ampiamente meritata. La squadra di Tabbiani aggiunge così altre tre punti alla propria classifica e sale al settimo posto con ventitré punti assieme alla Pro Vercelli. A pochi istanti dal fischio d’inizio, il Direttore Generale Luca Piazzi ha premiato due ex gialloblù: Stefano Marchetti, attuale dg del Cittadella, e Marco Fabrizi, tornati per l’occasione al Briamasco. Durante l’intervallo, invece, il Presidente Mauro Giacca ha consegnato un riconoscimento speciale in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato. Ospite della società è stata Lilia Doneddu, vicepresidente del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Trento (Csv), alla quale è stata consegnata una targa simbolica a nome di tutti i volontari che ogni giorno si impegnano con dedizione e passione per il territorio. Gli aquilotti torneranno in campo sabato 13 dicembre alle ore 17.30 allo Stadio Città di Meda dove affronteranno il Renate per la diciottesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Il tabellino

TRENTO – CITTADELLA 1-0 (0-0)

RETI: 46’st Capone (rig)

TRENTO (4-3-3): Tommasi, Fiamozzi, Trainotti, Corradi; Aucelli, Fossati (24’st Sangalli), Giannotti; Capone (49’st Cappelletti), Pellegrini (35’st Corallo), Chinetti (24’st Benedetti). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Meconi, Fedele, Castelli, Triacca, Genco. Allenatore: Luca Tabbiani

CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Salvi, Redolfi, Crialese; D'Alessio, Vita (27’st Gaddini), Pavan (38’st Verna), Amatucci, Rizza (27’st De Zen); Rabbi (18’st Diaw), Castelli (18’st Falcinelli). A disposizione: Cardinali, Anastasia, Casolari, Desogus, Egharevba, Gobbato, Gatti, Bunino. Allenatore: Manuel Iori

ARBITRO: Matteo Nigro di Prato

ASSISTENTI: Vittorio Consonni di Treviglio e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco

QUARTO UFFICIALE: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio

NOTE: Serata serena. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 15’st Salvi, 47’st Diaw, 49’st Amatucci. Recupero: 1’+4’. Spettatori: 1300 circa.

Foto di Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

