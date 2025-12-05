calcio.sportrentino.it
Serie C

Trento, venerdì sera al Briamasco arriva il Cittadella

Il Briamasco si prepara ad accogliere una nuova serata di grande calcio: il Trento ospita nell’anticipo di giornata il Cittadella. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il diciassettesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 20.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con venti punti assieme a Renate e Giana Erminio mentre i veneti sono quarti con ventotto punti. In occasione della gara, il Club celebrerà la Giornata Mondiale del Volontariato dedicando la partita al tema della solidarietà e accogliendo gratuitamente al Briamasco le numerose associazioni attive sul territorio. Durante la serata sarà inoltre possibile partecipare ad una raccolta solidale: nei punti predisposti fuori dalla Tribuna Nord, Tribuna Sud e Curva Mair i tifosi potranno donare prodotti alimentari a lunga conservazione e vestiti in buone condizioni, che verranno successivamente consegnati a Trentino Solidale Odv e Sos Villaggio del Fanciullo, realtà impegnate ogni giorno nel supporto alle famiglie e alle persone in difficoltà. Per la diciassettesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Miranda, Mehic, Dalmonte, Cruz ed Ebone.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Matteo Castelli (2008); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Stefano Fedele (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza4216
Union Brescia3016
Lecco3016
Cittadella2816
Alcione Milano2716
Inter Under 232616
Pro Vercelli2316
Trento2016
Giana Erminio2016
Renate2016
Novara1916
Dolomiti Bellunesi1816
Albinoleffe1716
Lumezzane1716
Arzignano1716
Ospitaletto1516
Pergolettese1416
Virtus Verona1316
Pro Patria1216
Triestina-516

Notizie

Foto e video

