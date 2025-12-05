Trento, venerdì sera al Briamasco arriva il Cittadella

Il Briamasco si prepara ad accogliere una nuova serata di grande calcio: il Trento ospita nell’anticipo di giornata il Cittadella. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il diciassettesimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 20.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con venti punti assieme a Renate e Giana Erminio mentre i veneti sono quarti con ventotto punti. In occasione della gara, il Club celebrerà la Giornata Mondiale del Volontariato dedicando la partita al tema della solidarietà e accogliendo gratuitamente al Briamasco le numerose associazioni attive sul territorio. Durante la serata sarà inoltre possibile partecipare ad una raccolta solidale: nei punti predisposti fuori dalla Tribuna Nord, Tribuna Sud e Curva Mair i tifosi potranno donare prodotti alimentari a lunga conservazione e vestiti in buone condizioni, che verranno successivamente consegnati a Trentino Solidale Odv e Sos Villaggio del Fanciullo, realtà impegnate ogni giorno nel supporto alle famiglie e alle persone in difficoltà. Per la diciassettesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Miranda, Mehic, Dalmonte, Cruz ed Ebone.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Matteo Castelli (2008); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Stefano Fedele (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni