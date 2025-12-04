Comano Fiavé privo di due suoi giocatori chiave contro il Bozner
Poche le sanzioni impartite nell’ultimo turno del girone di andata del campionato di Prima Categoria. Si contano invece assenze assai incisive in ottica dell’ultima giornata restante da giocare in Eccellenza e Promozione, dove molte questioni sono ancora aperte.
Eccellenza: assenze importanti per il Comano Fiavé
Il Mori dovrà fare a meno di Davide Scremin nell’ultima gara di andata in casa del Lavis, mentre contro il Bozner il Comano pagherà le pesanti assenze del suo giocatore più decisivo e in forma del momento, Samir Ajdarovski (espulso nella scorsa partita, decisa proprio dal suo gol, contro il Valle Aurina), e di capitan Massimiliano Caliari, squalificato per recidività in ammonizione, allo stesso modo di Samuel Arras del San Giorgio.
Promozione: Settaurense senza Davide Corradi e Gualdi contro la Rotaliana
Doppie squalifiche in casa di Aquila Trento, Nago Torbole e Settaurense in vista della quindicesima giornata. I rionali non potranno contare su Nicholas Trentini e Giacomo Tanel (espulso contro il MolvenoSpor), mentre contro il Borgo mister Weidling non potrà fare affidamento su Marko Martinovic e Samuele Bergamo. A Mezzolombardo, invece, i biancoverdi di Zaninelli scenderanno in campo senza Davide Corradi e Andrea Gualdi. Infine, si aggiunge alla lista degli assenti anche Gabriele Ricca della Garibaldina.
Prima categoria: sette assenti a febbraio
Costretti a saltare la prima gara del girone di ritorno Leonardo Delaiti (Aldeno), Jacopo Delvai (Fiemme), Lorenzo Ferrari (Ledrense), Angelo Tomasi (Vigolana) e Nicola Dalfovo e Andrea Dietre (Sacco S. Giorgio).
Squalificato per due gare, invece, Pasquale Costantino (Azzurra) il quale «al termine dell'incontro – come scrive il giudice in riferimento alla gara contro l’Alta Anaunia – rivolgeva espressioni ingiuriose al direttore di gara».
Seconda categoria: squalifica da quattro gare
Comminate quattro gare di stop a Ermanno Galantino (Solteri San Giorgio). «Il giocatore – si legge sul comunicato – assumeva un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara, con ciò violando l'art. 36, comma1, lett. a) del CGS».