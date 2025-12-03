Primiero felice e Gaio, Battisti e «i Filkoski» determinanti

Gaio, di nome e di fatto. Grazie a un gol allo scadere del suo difensore, il Primiero vince il big match con il Fiemme e chiude il girone d’andata da capolista, nella giornata in cui salgono in cattedra anche Luca Battisti (Audace) e i fratelli Damjan e Petar Filkoski (Tione), premiati dalla nostra top 3 settimanale.

1. ROBERTO GAIO (Difensore, Primiero)

È un Primiero felice e... Gaio. Mai come in questo caso, perché a riportare in vetta la squadra di mister D’Alberto, nell'ultimo match prima della pausa invernale, è un gol allo scadere del ventunenne difensore Roberto Gaio. Sua la rete del definitivo 2-1 nel big match con il Fiemme: il gol arriva al 94’ grazie a un tap-in vincente, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Una marcatura che, al termine della stagione, potrebbe essere ricordata non tanto per la sua bellezza, quanto più per il suo peso specifico.

2. LUCA BATTISTI (Centrocampista, Audace)

Una sua doppietta spiana la strada verso la vittoria all’Audace nel match casalingo contro l’Ortigaralefre. Da applausi la seconda marcatura, maturata grazie a un pallonetto vincente al termine di una bella azione personale. La squadra di Caldonazzo chiude il girone d’andata con il sorriso. La classifica è buona: con qualche pareggio (ben sette quelli collezionati nel campionato in corso) e qualche occasione sprecata in meno, sarebbe potuta essere ancora migliore.

3. PETAR FILKOSKI (Centrocampista, Tione)

La doppietta di Damjan, il gol decisivo del fratello minore Petar. La premiata ditta Filkoski mette il proprio timbro sulla pesantissima vittoria conseguita dal Tione ai danni del più quotato Marco, che in un primo momento era riuscito a ribaltare l’iniziale svantaggio e a portarsi avanti nel punteggio (3-2). Negli ultimi dieci minuti ci pensano i due fratelli: all’80’ Damjan pareggia i conti siglando la personale doppietta, al 92’ Petar infila il pallone da tre punti concretizzando un’azione di contropiede. Ad oggi, i rossoblù delle Giudicarie sarebbero salvi.

GIRONE A: RISULTATI GIORNATA E CLASSIFICA

GIRONE A: CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B: RISULTATI ULTIMA GIORNATA E CLASSIFICA

GIRONE B: CLASSIFICA MARCATORI