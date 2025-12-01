L'Anaune straripa e allunga di nuovo sulla ViPo, fermata a Storo

La quattordicesima, penultima giornata del girone di andata di Promozione ha rimescolato per l’ennesima volta le carte in tavola. Ne sa qualcosa la ViPo Trento, il cui tanto agognato aggancio all’Anaune, appena conseguito nel turno precedente, si è rivelato un buco nell’acqua a causa del passo falso compiuto ieri pomeriggio in casa della Settaurense, proprio nel momento più delicato fin qui del suo cammino. Sarebbe stato infatti fondamentale per gli azulgrana rimanere al passo con i nonesi, conservandone il medesimo numero di punti in attesa della sfida di domenica prossima, nella quale, per come si sono messe le cose, gli uomini di Cipriano Morano partiranno inevitabilmente avvantaggiati. I collinari di Stefano Manica (ieri espulso e dunque assente in panchina nel big match) si ritrovano dunque nuovamente a dover rincorrere Biscaro e compagni, che non possono che ringraziare la Settaurense. I biancoverdi di Zaninelli, infatti, reduci dalla netta vittoria sul Calisio di giovedì sera nel recupero del 12esimo turno, hanno infilato la terza vittoria di fila nell’arco di otto giorni, affastellando la bellezza di nove punti che li hanno catapultati proprio alle spalle degli azulgrana, due sole lunghezze più sotto. Ancora una volta in questa stagione, quindi, il terzo gradino del podio cambia padrone, spodestato il MolvenoSpor e prima ancora la Rotaliana. La formazione di Celia si ritrova ora al quinto posto, mentre quella di Mariotti continua, contro ogni pronostico, a consolidare la propria permanenza in alto, in quarta piazza in solitaria, dando prova di non essere affatto un fuoco di paglia. Anche il successo di ieri sull’Aquila Trento, ritrovato dopo due domeniche, ne ha dimostrato l’ormai estremamente coriacea natura. A pagarne i danni, oltre ai rionali, anche gli stessi rotaliani, rimasti inaspettatamente a bocca asciutta contro l’Avio e sorpassati per la seconda volta in classifica dai lacustri. Tourè del Dro Cavedine, ieri a segno con una doppietta contro l'Athesis

Come non era ancora mai accaduto quest’anno, ben due delle tre formazioni impelagate nella zona rossa della graduatoria sono uscite vittoriose dai rispettivi incontri. Il tecnico aviense Samir può prendersi i propri meriti per aver risollevato le sorti, apparentemente irreparabili, dei lagarini dopo il suo arrivo, collezionando due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare, a tutti gli effetti la boccata d’ossigeno e l’iniezione di fiducia di cui c’era bisogno per lasciarsi il recente passato alle spalle. Parimenti, anche la Garibaldina di Buonanno sente alleviarsi la tensione, dato il secondo successo consecutivo giunto contro il Calisio, che le permette di raggiungere l’Athesis a 10 punti e affacciarsi al di sopra del fatidico limbo della terz’ultima piazza. Ben diversa invece la sorte toccata all’Altavalsugana, attuale fanalino di coda della lista, travolta per 5 a 0 dall’Anaune (quarta doppietta stagionale di Zanotti, che sale a quota tredici reti in cima alla classifica marcatori).

Unico pareggio della giornata, nonché unica gara conclusasi a reti inviolate, il derby tra Arco e Nago Torbole ha sancito l’interruzione della serie verde di risultati gialloblù, avvalorando la legge non scritta che sembra vietare in questo campionato di superare il limite di quattro successi consecutivi. Per la truppa di Weidling, un punto che serve a poco e la continua a far ristagnare nella parte bassa della classifica. Non va meglio al Borgo, nuovamente sconfitto in casa dall’Alense, che prosegue il suo sincopato cammino tra vittorie e battute d’arresto, senza riuscire a dare continuità ai propri risultati.

Chiude in bellezza la domenica il Dro Cavedine, grazie allo show di Tourè, che si carica la squadra sulle spalle e condanna l’Athesis ad un secco 3 a 0, voltando pagina in modo deciso dopo la dura sconfitta del Talamo.

