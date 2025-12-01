Si ferma la Condinese, il Primiero riprende la vetta

Girone A

Condinese si ferma a 14. Pinzolo Valrendena torna a crederci

Si interrompe a 14 la straordinaria striscia di vittorie consecutive della Condinese, che nell’ultima giornata d’andata si deve accontentare dell’1-1 contro il Sacco San Giorgio, nonostante i padroni di casa siano rimasti addirittura in nove uomini. Al vantaggio dei canarini firmato da Grassi risponde Turri, che permette ai suoi di strappare un pareggio prezioso. Alle spalle della capolista ne approfitta il Pinzolo Valrendena, che rosicchia punti portandosi a sei lunghezze grazie al successo per 3-1 contro il Pieve di Bono. Giornata ricca di emozioni anche per il Marco, sconfitto 4-3 dal Tione in una gara vibrante che consente ai padroni di casa di risalire posizioni.

Torna a vincere il Riva del Garda, che supera con un netto 3-0 il fanalino di coda Gardolo. La Ledrense cala il poker contro l’Aldeno (4-1) grazie a un finale arrembante, mentre il Castelsangiorgio doma il Sopramonte per 2-1. Tris del Toblino ai danni dell’Invicta Duomo, mentre termina a reti bianche lo scontro tra Calcio Bleggio e Alta Giudicarie.

Girone B

Primiero sorpasso in extremis, Bassa Anaunia frenata

L’ultima giornata prima della sosta invernale regala colpi di scena. Il Primiero riconquista la vetta grazie al successo per 2-1 contro il Fiemme, firmato da una zampata di Gaio al 94'. Un gol pesantissimo che vale il primato assieme alla Bassa Anaunia, frenata sul 2-2 dal Fassa. Ne approfitta il Pergine, protagonista di una rimonta straordinaria. Dopo quattro sconfitte nelle prime cinque giornate, la squadra ha trovato continuità e vittorie fino a issarsi sul terzo gradino del podio, ora a -5 dalla vetta.

Exploit dell’Audace, che chiude l’andata con un convincente 3-1 sull’Ortigaralefre, mentre l’Alta Anaunia compie una grande rimonta sull’Azzurra, imponendosi 2-1 grazie ai gol all’85’ e al 91’. Finisce 1-1 tra Predaia e TNT Monte Peller, mentre la Vigolana coglie un importante 3-0 esterno sul campo del Telve.

Si conferma infine la solidità difensiva del Val di Cembra, miglior retroguardia del girone con appena 10 reti subite, che chiude il derby contro il Porfido Albiano con uno 0-0 prezioso.

