Il Trento vuole tornare al successo in casa dell'Alcione

La squadra di Tabbiani vuole tornare a raccogliere punti preziosi per il campionato. Per riuscirci, domani pomeriggio affronterà in trasferta l’Alcione Milano. Il fischio d’inizio della partita contro i lombardi, valida per il sedicesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con venti punti in coabitazione con il Renate mentre l’Alcione Milano è sesto con ventiquattro punti. Per la sedicesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara Muca, Miranda, Mehic, Ebone e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni