Il Trento vuole tornare al successo in casa dell'Alcione

La squadra di Tabbiani vuole tornare a raccogliere punti preziosi per il campionato. Per riuscirci, domani pomeriggio affronterà in trasferta l’Alcione Milano. Il fischio d’inizio della partita contro i lombardi, valida per il sedicesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, è fissato per le ore 14.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con venti punti in coabitazione con il Renate mentre l’Alcione Milano è sesto con ventiquattro punti. Per la sedicesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara Muca, Miranda, Mehic, Ebone e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Stefano Fedele (2008); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza3915
Lecco3015
Union Brescia2915
Cittadella2715
Inter Under 232514
Alcione Milano2415
Pro Vercelli2215
Trento2015
Renate2016
Giana Erminio1915
Novara1916
Albinoleffe1716
Lumezzane1716
Arzignano1716
Ospitaletto1516
Dolomiti Bellunesi1414
Pergolettese1416
Virtus Verona1316
Pro Patria1216
Triestina-516

