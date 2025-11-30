La 14ª si apre col pareggio fra Mori e Rovereto, oggi le altre

L'anticipo finisce 3-3 fra mille palpiti. Un pari che offre a Virtus e Bozner la possibilità del break

Emozioni e gol a raffica nell'anticipo della quattordicesima d'andata fra Mori Santo Stefano e Rovereto, mai come quest'anno sfida di alta classifica oltre che derby assai sentito in Val Lagarina. È finita 3-3 ed a recriminare maggiormente sono i bianconeri di Giuliano Giovanazzi che non hanno saputo sfruttare prima un iniziale doppio vantaggio firmato da Cescatti e Salvaterra e controbilanciato a fine primo tempo dai centri di Puzic e Belcastro, poi il nuovo allungo di Nicola Dal Fiume a tre minuti dal termine vanificato dal pressochè immediato pareggio di Cabrera. Mister Giuliano Giovanazzi, guida tecnica del Rovereto

Un punto a testa che consolida la classifica ma offre sulla carta alle due altoatesine di vertice, Virtus Bolzano e Bozner, la possibilità di incrementare il vantaggio e azzardare la fuga verso il titolo d'inverno.

Tra i sette confronti della domenica non mancano comunque i motivi di interesse pure in coda dove con otto formazioni comprese in quattro punti i sorpassi e le frenate sono all'odine del giorno.

Il programma della giornata (ore 14.30)

BENACENSE-BOZNER: i gardesani per ritrovare il successo interno che manca dal 5 ottobre (2-0 al Valle Aurina), gli ospiti per prosegue la straordinaria corsa di vertice che hanno saputo infilare. Da segnalare che i due precedenti al Comunale di Riva hanno registrato altrettanti blitz dei bolzanini. Arbitra Thomas Lago di Bolzano.

GHERDEINA-LAVIS: vittoria cercasi, disperatamente, per entrambe visto che i gardenesi vengono da una serie negativa di cinque gare e i rossoblù ospiti addirittura di sette. Il problema è che la classifica piange al punto che ora sarebbero ambedue virtualmente retrocesse, dunque guai perdere ancora! Arbitra Matteo Vendrame di Trieste.

LEVICO TERME-SAN GIORGIO: Manfioletti e i suoi hanno intrapreso una marcia più che positiva, senza sconfitte da dieci turni. Ma la vetta (leggasi Virtus Bz) anziché avvicinarsi si è ulteriormente allontanata e anche contro il discontinuo San Giorgio per continuare a crederci non ci sono alternative ai tre punti. Arbitra Aleksej Galic di Arco/Riva.

TERMENO-PARCINES: da una parte una squadra che in casa ha segnato 18 gol in sei partite e staziona serena a ridosso del podio, dall'altra la rivelazione delle ultime due stagioni eppur ora in tremenda difficoltà, ultima della fila e con già otto sconfitte sul groppone. Arbitra Emanuele Arturo Sacquegna di Trento.

UNION TRENTO RAVINENSE-BRIXEN: padroni di casa in ritrovato spolvero grazie alle due recenti vittorie che hanno rimpinguato la classifica e alzato il morale. L'intenzione è ovviamente quella di proseguire la corsa senza dare spazio alle velleità di un Brixen che in trasferta ha vinto due volte e ha raccolto 8 dei suoi 13 punti. Arbitra Mattia Foresti di Bergamo.

VIRTUS BOLZANO-SAN PAOLO: per la fresca leader del campionato, imbattuta da dieci partite, si appalesa la concreta possibilità di festeggiare il titolo d'inverno con una settimana d'anticipo. Fra il dire e il fare c'è di mezzo un San Paolo determinato a interrompere una storia che non offre vittorie contro la Virtus che più di dieci anni. Arbitra Fabio Pintarelli di Bolzano.

VALLE AURINA-COMANO FIAVÉ: due sconfitte di fila costringono la formazione di Thomas Ritsch al riscatto anche per spingersi verso il centroclassifica, laddove si è portato il Comano grazie a tre successi nelle ultime quattro giocate. Arbitra Salvarore Scarantino di Merano.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA