Sulla strada della ViPo c'è la lanciatissima Settaurense

Non ammette repliche il 3 a 0 di ieri sera della Settaurense ai danni del Calisio, nel recupero del dodicesimo turno di Promozione, rinviato per l’impraticabilità del terreno di gioco del Grilli. I biancoverdi di Zaninelli, al quarto successo nelle ultime cinque gare, si innalzano così a quota 25 punti e agganciano in classifica la Rotaliana al terzo posto, mentre si apprestano a riaprire nuovamente le porte del proprio stadio, questa domenica, all’altra formazione collinare del torneo. Sarà la ViPo Trento, infatti, l’avversaria dei chiesani nel quattordicesimo, penultimo turno del girone di andata, di capitale importanza per gli azulgrana in ottica del successivo scontro diretto con i nemici giurati dell’Anaune.

Per quest’ultimi, impegnati in casa contro l’Altavalsugana, vigerà l’imperativo dei tre punti, da ritrovare immediatamente dopo la sconfitta di Martignano di domenica scorsa, tradottasi nella perdita delle tre lunghezze di vantaggio sugli uomini di Manica, ora la squadra imbattuta dal maggior numero di giornate di fila (otto). Altra osservata speciale, probabilmente la squadra più in forma del momento, l’Arco di mister Bridi proverà in via Pomerio a mettere le mani sulla quinta vittoria consecutiva (statistica mai ancora raggiunta da nessuna formazione quest’anno). Per farlo, dovrà superare il Nago Torbole, in preda a un momento tutt’altro che positivo, alla disperata ricerca di un risultato che possa innescare un cambio di rotta, viste le tre sconfitte incassate nelle ultime quattro gare e la sest’ultima posizione attualmente ricoperta in lista. La Settaurense esulta

Dopo il 5 a 0 rifilato al Dro Cavedine, è chiamata a riconfermarsi anche l’Aquila Trento, sul complicato campo del DonSantoGoio, dove il MolvenoSpor non farà però di certo sconti, deciso a conservare il proprio piazzamento in zona podio. Nonostante galleggino a metà classifica, invece, i rionali di Massimiliano Ferrari rimangono comunque a soli cinque punti da Rotaliana e Settaurense, e le prossime due gare potrebbero dunque sollevare considerevolmente la loro posizione.

Contro la Garibaldina, il Calisio avrà l’occasione di chiudere positivamente una settimana di montagne russe, caratterizzata dall’ammirevole successo sulla capolista di cinque giorni fa esatti, e dal pesante 3 a 0 subìto ieri sera a Storo, che ha messo fine alla seconda serie positiva di risultati grigiorossi in questa stagione.

Ad Avio sbarcherà a Rotaliana, intenta a riprendere subito la propria corsa dopo lo stop di Gabbiolo, mentre a Borgo l’Alense, in cerca di conferme che fino ad adesso sono scarseggiate, relegandola nel centro della graduatoria, distante da dove poteva immaginare di trovarsi a questo punto ad inizio stagione. Infine, tutt’altro che prevedibile l’esito dello scontro di medio-bassa classifica tra Dro Cavedine e Athesis, in cui i primi, reduci dalla pesante sconfitta del Talamo, tenteranno di voltare pagina e i secondi, provenienti dal pari con il Borgo, faranno di tutto per mettere altro fieno in cascina.

Le terne arbitrali:

ANAUNE – ALTAVALSUGANA: Bravi di Trento (Porcelli di Trento e Menolli di Rovereto)

ARCO – NAGO TORBOLE: Yassam di Arco Riva (Zomer di Rovereto e Leonardi di Arco Riva)

AVIO – ROTALIANA: Schmid di Rovereto (Franceschetti e Stefani di Arco Riva)

BORGO – ALENSE: Gallini di Bolzano (Kofler e Mairhofer di Bolzano)

DRO CAVEDINE – ATHESIS: Bongiolatti di Bolzano (Frara di Merano e Senatore di Bolzano)

GARIBALDINA – CALISIO: Barozzi di Rovereto (Carpentari e Macrì di Trento)

MOLVENOSPOR – AQUILA TRENTO: Galli di Rovereto (Acquaroli di Trento e Amistadi di Arco Riva)

SETTAURENSE – VIPO TRENTO: Recchia di Trento (Coppola e Tonon di Trento)

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA