Squalifica da sei giornate in Prima Categoria

Soltanto una sanzione che eccede l’ordinaria, classica giornata di stop post-espulsione, nei campionati di Eccellenza e Promozione, ai danni di Maurer del Valle Aurina, impossibilitato a scendere in campo per le prossime tre gare. Esattamente il doppio della pena inflitto invece a un difensore del Pieve di Bono in Prima Categoria, in seguito a quanto accaduto durante la gara di domenica scorsa sul campo del Marco.

Eccellenza: Virtus Bolzano senza Kicaj e Zandonatti

Comminate tre giornate di stop a Philipp Maurer (Valle Aurina) «per la condotta irriguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara valutata come circostanza attenuante la tenuità della condotta (art.36 e art. 13 comma 2 C.G.S.)».

Due gare di fermo anche a Abdou Magib Mbengue (Brixen), al quale si aggiungono, per recidività in ammonizione, Walid Sogheir (Gherdeina), Giacomo Viola (Levico Terme), Michael Aiello (Parcines), Andi Kicaj e Fabian Zandonatti (Virtus Bolzano).

Promozione: un totale di otto squalificati

Costretti a saltare il quattordicesimo turno di campionato, per espulsione in quello scorso, Giovanni Comini (Anaune), Mattia Stefani (Borgo), Luca Tanel (Molvenospor) e Mattia Nardelli (Rotaliana).

Inoltre, il Calisio non potrà contare nella prossima gara su Filippo Ceraso e Davide Baceda, squalificati per recidività in ammonizione, così come Lorenzo Carpi (Garibaldina) e Michael Nervo (Dro Cavedine).

Prima Categoria: Brojka fuori per sei gare

Come anticipato sopra, impartita una squalifica da addirittura sei giornate a Mario Brojka del Pieve di Bono, in seguito alla gara di domenica contro il Marco. «Il tesserato – specifica a tal proposito il Giudice sportivo nel suo comunicato – afferrava e colpiva il polso del Direttore di gara al fine di impedirgli di alzare il secondo cartellino giallo nei suoi confronti. Dopo essere stato espulso, il tesserato si rivolgeva inoltre nei confronti dello stesso Direttore di gara con espressioni ingiuriose. L'esiguità del contatto fisico e la sua inidoneità a produrre lesioni consentono di applicare al caso di specie l'art. 36, comma I, lett. a), del C.G.S. La gravità della condotta impone tuttavia la quantificazione della relativa sanzione in misura eccedente il minimo edittale».

Assente forzato per le prossime due gare anche Gabriele Di Garbo della Ledrense, mentre torneranno sul campo direttamente dopo la sosta Riccardo Gottardi (Predaia) e Francesco Galvagni (Riva Del Garda). Squalificato, per recidività in ammonizione, anche il compagno di squadra di quest’ultimo, Vinicius Pilato, a cui seguono i seguenti nomi alla quinta ammonizione consecutiva ricevuta: Riccardo Frara (Bassa Anaunia), Lorenzo Zorzi (Fiemme), Mattia Boccagni (Ledrense), Peter Micheli (Porfido Albiano), Luca Baldessari (Sopramonte) e Nicola Flor e Simone Maistrelli del T.N.T. Monte Peller.

Seconda Categoria: dura sanzione da cinque turni

Ben cinque gare di stop imposte a Amine Dakiri del Calceranica. «Il tesserato – si legge nel comunicato - colpiva con un pugno un giocatore avversario e, a seguito del conseguente provvedimento di espulsione, si rivolgeva nei confronti del Direttore di gara con espressioni ingiuriose. Tale condotta integra la violazione dell'art. 36, comma I, lett. a), del C.G.S. e dell'art. 38, prima parte, del C.G.S».

