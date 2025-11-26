Domani il recupero Settaurense-Calisio, sfida d'alta classifica

Era stata rinviata per impraticabilità due domeniche fa

Si giocherà domani, 27 novembre, il recupero della dodicesima d'andata fra Settaurense e Calisio, due delle squadre più in forma della Promozione trentina. Il match era in programma due settimana fa ma allora non fu disputato per l'impraticabilità del terreno del Grilli di Storo. Una decisione contestata da entrambe le contendenti ma che il direttore di gara D'Affronto di Trento prese senza troppo esitare, ritenendo il fondo non più regolamentare a causa della pioggia caduta in precedenza.

Domani sera dunque si replica e c'è da attendersi un confronto equilibrato e spettacolare fra due formazioni che stanno attraversando davvero un ottimo momento: dieci punti nelle ultime quattro partite per il team di Marco Zaninelli e undici nelle ultime cinque per quello di Nicola Laratta, con il podio ormai a portata di mano.

Arbitrerà ancora Andrea D'Affronto di Trento con Benvenuto e Acquaroli assistenti. Calcio d'inizio alle 20,30.